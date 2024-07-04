Sahibinden satılık belediye!

SAHİBİNDEN SATILIK BELEDİYE!



Buradaki konutları biz ürettik, 5 yılda parça parça elden çıkartarak bütçemizi dengelemek için. Arsaları elimizdeki taşınmazlara karşılık aldık. Vakti gelince, ihtiyaç halinde kullanırız dedik. Yeni yönetimin bu taşınmazları elbette satma hakkı ve yetkisi var.



5 yılda yapılmayan satışların tek seferde yapılmasına tepki gösteren Türkmen, en ufak taşınmaz satışına karşı çıkan CHP'nin gerçek yüzünün ortaya çıktığını vurguladı.



'Çok çok ciddi bir satış söz konusu' diyerek CHP'ye yakın medyaya sitem eden Türkmen, "Bu miktarda bir taşınmaz satışından sağlanacak gelir, geçmiş dönemde somut hizmetlerden, eserlerin üretilmesinden kalan borcun 3-4 kat üzerinde bir rakam ediyor" dedi.