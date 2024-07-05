İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya A Haber’e konuştu: Kayseri’de olaylarını 4 kişi başlattı

3 yıl burada yaşamış biri olarak Kayserili vatandaşlarımızın duygularını anlıyorum onları seviyorum. Gençlere sesleniyorum bir sloganla bir emojinin peşinden koşmasınlar Türk devletimiz gereğini yapıyor. Bizim yabancı düşmanlarını sevindirmemiz lazım. Nefret suçu işlemekle gurur duyan sözüm ona bu şekilde hareket eden, dili devamlı suretle yalan söylüyor. Başka hiçbir sloganı olmayan, hiçbir tutarlı işi olmayan

rakamları devamlı gerçek dışı olmakla göğsünü gere gere ülkesine hizmet ettiğini söyleyen insanların tahrikleri bazen böyle bir kıvılcıma vesile olabiliyor. Dolayısıyla o söylemleri de biz her fırsatta kınıyoruz. Vatandaşlarımı da uyarıyorum lütfen ama lütfen, bu tür tahriklere yanlı haberlere itibar etmeyiz…