Suriye provokasyonu nasıl engellendi? Bakan Ali Yerlikaya'dan önemli açıklamalar | Video

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'de Suriye uyruklu küçük yaştaki çocuğa Suriyeli bir kişinin cinsel istismarda bulunduğu iddiası sonrası çıkan olayların ardından Türkiye genelinde 1065 kişinin gözaltına alındığını, 28 şüphelinin tutuklandığını bildirdi. A Haber özel röportajında Suriye provokasyonunun nasıl engellediğini açıklayan İçişleri Bakanı Yerlikaya "Provokatif paylaşım yapan 189 kişi tespit edildi. O gece suça çağıranlar oldu." dedi..