İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya A Haber’e konuştu: Kayseri’deki olayları 4 kişi başlattı

Basın toplantısının ardından A haber'e özel açıklamalar yapan Yerlikaya olaylarla ilgili şunları söyledi: Kayseri'de o gece sosyal medyadan çağrı yapıldı. Olayı 4 kişi başlattı. Sosyal medyadaki bot hesap oranının yüzde 38'e kadar yükseldiğini gördük. Aynı zamanda olumsuz negatif paylaşımların da yüzde 70'e kadar yükseldiğini gördük. Ben daha önce hiç böyle bir oran görmedim. Paylaşımların konusu suç olanlarla ilgili işlem başlatıldı. 6'sı yurt dışında olmak üzere 189 hesap yöneticisi tespit edildi. 108 şahıs yakalandı. 12'si tutuklandı. 38 adli kontrol var. Biz sosyal medya mecralarıyla ilgili şunu söylüyoruz. Tahriklere kapılmayın diyoruz vatandaşlarımıza. Dili ayrıştırıcı, dili yabancı, dili nefret suçu işlemeye çağırıyor. Bizim Anadolu insanımızın 'Bu doğru bir paylaşım değil' demesi lazım. Ve Kayseri'de 3 yıl kaymakamlık yaptım. Kayserililer vatansever, bayrağını seven, tarihini bilen insanlar. Biz çok üzüldük. Polis 9 dakikada olay yerine gitti. Hukuk diyoruz insan hakları diyoruz gece gündüz çalışıyoruz. Az önce uçaktan inmiş terminalden çıkmamış bir yabancı eğer suç işliyorsa onun bir algoritması var. Gözaltına alınıp, mahkeme sürecinin nasıl olacağı belli.

Suriye provokasyonu nasıl engellendi? Bakan Ali Yerlikaya'dan önemli açıklamalar | Video