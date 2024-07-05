Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun ’Bozkurt’ denklemi: HDP korkusundan tek bir açıklama bile yapamadılar

MERİH YILDIZLAŞTI, AVUSTURYA'YI YIKTIK

A Milli Futbol Takımımız, Euro 2024 Son 16 Eleme Turunda rakibi Avusturya'yı Merih Demiral'ın golleri ile 2-1 yenmeyi başardı. Avusturya, turnuvaya veda ederken, Bizim Çocuklar, son 8 takım arasına kalarak çeyrek finale yükseldi.

MERİH'İN 'BOZKURT'LU GOL SEVİNCİ OLAY OLDU

Merih Demiral'ın 2'nci golden sonra yaptığı Bozkurt işareti ortalığı karıştırdı. Türk Milleti'nin milli sembolü olan Bozkurt işaretini Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, aşırı sağ ve ırkçı olarak tanımladı. Faeser'in açıklamalarına Türkiye'den çok sert tepkiler geldi. UEFA, bu açıklamanın ardından Merih Demiral'a soruşturma başlattı.

TÜRKİYE TEK YÜREK OLDU: 'BOZKURT'UNA SAHİP ÇIKTI

Türk Milleti, Merih Demiral'ın Bozkurt işareti yaptığı için cezalandırılmak istenmesine büyük tepki gösterdi. Akademisyenlerden, siyasilerden, sanatçılardan, sporculardan kısacası toplumun her kesiminden peş peşe tepki açıklamaları geldi.