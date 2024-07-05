Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun ’Bozkurt’ denklemi: HDP korkusundan tek bir açıklama bile yapamadılar

Merih Demiral'ın Bozkurt işareti ile gerçekleştirdiği gol sevincinin yankıları sürüyor. Alman İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Demiral'ı doğrudan hedef alırken, UEFA da Bozkurt işareti yapması nedeniyle milli futbolcumuza soruşturma başlattı. Alman medyasında, Bozkurt işareti için aşırı sağ, ırkçılık yorumlarının ardından 'Ermeni ve Rumlara saldıran terör örgütü işareti' şeklinde skandal ifadeler de kullanıldı. Türk Milleti, Merih Demiral'a ve milli sembolü Bozkurt işaretine sahip çıkarken, Ankara'daki milliyetçilerin oylarını almak için sık sık Ülkücülük vurgusu yapan ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın sessizliği dikkat çekiyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 2028'de Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ismi geçen Yavaş'ın Bozkurt işareti konusunda sessiz kalmasının bir strateji olduğu değerlendirmeleri yapılıyor. Kendisini, 'Ülkücü' ve 'Milliyetçi' olarak lanse eden Yavaş'ın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, terör örgütü sempatizanı Deniz Naki'nin gol sevinci ile Merih Demiral'ın Bozkurt işaretini bir tutan açıklamasına da ses çıkarmaması dikkat çekiyor. Yavaş'ın, olası Cumhurbaşkanı adaylığı hesapları yaptığı, HDP'nin tepkisinden çekindiği yorumları yapılıyor.
MERİH YILDIZLAŞTI, AVUSTURYA'YI YIKTIK
A Milli Futbol Takımımız, Euro 2024 Son 16 Eleme Turunda rakibi Avusturya'yı Merih Demiral'ın golleri ile 2-1 yenmeyi başardı. Avusturya, turnuvaya veda ederken, Bizim Çocuklar, son 8 takım arasına kalarak çeyrek finale yükseldi.
MERİH'İN 'BOZKURT'LU GOL SEVİNCİ OLAY OLDU
Merih Demiral'ın 2'nci golden sonra yaptığı Bozkurt işareti ortalığı karıştırdı. Türk Milleti'nin milli sembolü olan Bozkurt işaretini Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, aşırı sağ ve ırkçı olarak tanımladı. Faeser'in açıklamalarına Türkiye'den çok sert tepkiler geldi. UEFA, bu açıklamanın ardından Merih Demiral'a soruşturma başlattı.
TÜRKİYE TEK YÜREK OLDU: 'BOZKURT'UNA SAHİP ÇIKTI
Türk Milleti, Merih Demiral'ın Bozkurt işareti yaptığı için cezalandırılmak istenmesine büyük tepki gösterdi. Akademisyenlerden, siyasilerden, sanatçılardan, sporculardan kısacası toplumun her kesiminden peş peşe tepki açıklamaları geldi.
BAŞKAN ERDOĞAN TÜM PROGRAMINI İPTAL ETTİ: ALMANYA'YA GİDİYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı ile çok önemli bir toplantı gerçekleştirecekti. Erdoğan, milli takımımıza yapılan saygısızlık, Bozkurt işaretine yönelik hakaretler ve Merih Demiral'a açılan soruşturma sonrası tüm programlarını iptal ederek Almanya'ya gitme kararı aldı. Erdoğan, Hollanda-Türkiye maçını stadyumdan takip edecek ve takımımıza yalnız olmadıklarını göstererek moral verecek.
GÖZLER CHP'YE ÇEVRİLMİŞTİ: ÖZGÜR ÖZEL'DEN SKANDAL BİR DEĞERLENDİRME GELDİ
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Merih Demiral'ın yaptığı Bozkurt sevinci ile ilgili skandal açıklamalarda bulundu. Özel, Bozkurt işaretini özgürlükçü karşıladıklarını belirtti, terör örgütü sempatizanı eski Amedsporlu Deniz Naki'nin zafer işaretinin de özgürlükler kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Özel'in, "Biz bu işaret konusunda özgürlükçüyüz. Ancak bundan birkaç yıl önce bir sporcumuz zafer işareti yapınca, bugün bu işaretin özgürlüğünü savunanlar tarafından linç edilmişti. Onları da kendi tutarlılıklarını sorgulamaya davet ediyoruz." İfadeleri büyük tepki çekti.
MANSUR YAVAŞ VE EKREM İMAMOĞLU'NUN 'BOZKURT' STRATEJİSİ
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "2028'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde iki forvetim var. Biri Mansur Yavaş, diğeri Ekrem İmamoğlu." diyerek partisindeki iki isimden birinin Cumhurbaşkanı adayı olacağını duyurmuştu. Ekrem İmamoğlu, sık sık polemikler ve gerçekleştirdiği ziyaretler ile Cumhurbaşkanı adaylığını pekiştirmeye çalışırken, Mansur Yavaş da karşı hamleler ile kendi adaylığını pekiştirmeye çalışıyor.
İki ismin, Bozkurt işareti nedeniyle oluşan gündeme sessiz kalması dikkat çekiyor. Özel uçakla, yanındaki kalabalık heyeti Almanya'ya götüren Ekrem İmamoğlu, sık sık maç izlerken çekilen videoları ile bir kampanya yürütüyor. Mansur Yavaş ise, Atatürk Orman Çiftliği'nde kurduğu dev ekranda halk ile maçı izleyerek başka bir çalışma yürütüyor. Hatta öyle ki, Yavaş'a yakınlığı ile bilinen hesaplar, İmamoğlu'na lüks Almanya çıkarması için göndermelerde bulunarak, 'Halkın adayı böyle olur' mesajları veriyor.
İki isim arasındaki strateji savaşları HDP üzerinde de sürüyor. Bozkurt işaretine şiddetle tepki gösteren PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yi ürkütmek istemeyen İmamoğlu ve Yavaş, milli takımımızın uğradığı haksızlığa sessiz kaldı.
İKİ YÜZLÜ MİLLİYETÇİLİK
İmamoğlu ile gireceği Cumhurbaşkanı adaylığı yarışında HDP'nin desteğini almanın kendisi açısından önemli olduğunu düşünen Mansur Yavaş'ın Bozkurt işaretine sahip çıkmaması, herhangi bir mesaj paylaşmaması ve açıklamada bulunmaması eleştirileri de beraberinde getiriyor. Yavaş'ın Ankara'da girdiği yerel seçimlere Ankaralıların milliyetçi potansiyeline uygun şekilde davranması, HDP'nin desteğine ihtiyaç duyulduğunda ise başka bir çizgide hareket etmesi dikkat çeken bir başka nokta olarak değerlendiriliyor.
2023 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE HDP'YE DESTEK VERMİŞTİ
Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olduğu 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri süresince HDP'ye yönelik açıklamalardan uzak durmuş, en sonunda ise HDP'yi aklamıştı. Yavaş, "HDP de Meclis'te olup derdini anlatmak istiyordur, meşrudur bu şekilde düşünüyorsa. Demirtaş'ın 'PKK silah bırakmalı' açıklamasını gördüm. HDP bu şekilde Meclis'e gelip Meclis'in güçlü olmasını isteyip PKK'ya 'Silah bırakın, ne konuşulacaksa Meclis'te konuşulsun' diyecektir belki" sözleri ile milliyetçilerin tepkisini çekmişti.