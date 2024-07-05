MSB’den Irak operasyonuyla ilgili paylaşım: Kilit kapanıyor

IRAK'IN KUZEYİNDE 9 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bütün terör inleri yerle bir edilecek, tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmayacak. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek" denildi.

IRAK'IN KUZEYİNDE ÇOK SAYIDA TERÖR HEDEFİ İMHA EDİLDİ



Geride bıraktığımız gün (3 Temmuz) Irak'ın kuzeyindeki 37 terör hedefinin hava harekatı ile imha edildi.

Hava harekatında azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılarak çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten Bakanlık, "Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir." dedi.