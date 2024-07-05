MSB’den Irak operasyonuyla ilgili paylaşım: Kilit kapanıyor

MSB'nin sosyal medya hesabında, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı'na ilişkin bir görüntü paylaşıldı. 'Kilit kapanıyor' notuyla paylaşılan görüntülerde, Hava hücum harekâtı ile komando indirme görüntüleri paylaşıldı.
MSB paylaştı: Kilit kapanıyor! | Video
IRAK'IN KUZEYİNDE 9 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bütün terör inleri yerle bir edilecek, tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmayacak. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek" denildi.
IRAK'IN KUZEYİNDE ÇOK SAYIDA TERÖR HEDEFİ İMHA EDİLDİ
Geride bıraktığımız gün (3 Temmuz) Irak'ın kuzeyindeki 37 terör hedefinin hava harekatı ile imha edildi.
Hava harekatında azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılarak çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten Bakanlık, "Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir." dedi.
Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak kuzeyinde bulunan Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflerine 03 Temmuz 2024 tarihinde hava harekâtı icra edilmiş, icra edilen hava harekâtı ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 37 hedef imha edilmiştir.