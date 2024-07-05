MSB paylaştı: Kilit kapanıyor! | Video
Kahraman Mehmetçik Pençe-Kilit Harekât Sahasında terör örgütü PKK'ya ağır darbeler indirdi. Bölgedeki 'teröristan' tezgahını dağıtacak olası harekat öncesi alan ve saha temizliği sürerken MSB'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. "Kilit kapanıyor!" ifadelerinin yer aldığı paylaşımda komandoların bölgeye iniş görüntüleri yer aldı.
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