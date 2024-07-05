Suriye’de provokatif eylemlere izin verilmeyecek

MSB kaynakları Suriye'de meydana gelen ve Türkiye aleyhinde faaliyet gösteren bazı unsurlarca yürütülen provokatif eylemlerin dikkatle takip edilmekte olduğunu belirtti. MSB kaynakları şu değerlendirmede bulundu: "Bu eylemlere yönelik gerekli önlemler alınmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik yapılan bu eylemlere hiçbir şekilde izin verilmeyecektir. O gün yaşanan olaylar bittikten ve kontrol altına alındıktan sonra akşam saatlerinde sanki olaylar yeni başlamış ve devam ediyormuşçasına sosyal medyadan yoğun paylaşımlar yapılmıştır. Bunun için sosyal medya üzerinden yapılacak provokasyonlara özellikle dikkat edilmesi önem arz etmektedir. Şu an Suriye harekât alanlarımızda herhangi olumsuz bir durum yoktur." Bakanlık kaynakları, Türkiye ve Suriye arasındaki olumlu atmosfer yaratan son açıklamalar sonrası sahadaki son duruma ilişkin de "Türkiye, meşru müdafaa hakkı kapsamında topraklarına yönelik terör saldırılarını ve tehditlerini bertaraf etmek, hudutlarını korumak ve Suriye kuzeyinde adeta oldubittiye getirilerek bir terör koridorunun kurulmasını engellemek için Suriye'de bulunmaktadır. Türkiye, Suriye'de terörün yok edilmesini ve toprak bütünlüğünün sağlanmasını, siyasi istikrarın yeniden tesisini ve Suriye halkının huzur ve güven içinde yaşamasını arzu etmektedir" ifadelerini kullandı.Bu arada Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde icra edilen başarılı operasyonlarla; 57'si son bir haftada olmak üzere bu yıl başından itibaren 1327 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Aktürk, "Ayrıca, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos'ta bulunan terör hedeflerine yönelik 3 Temmuz'da icra edilen hava harekâtıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 37 hedef başarıyla imha edildi" dedi. Aktürk, hudutlarda son bir hafta içerisinde, 9'u terör örgütü mensubu olmak üzere 328 kişinin yakalandığını, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasadışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısının 6 bin 29 olduğunu kaydetti. Aktürk, "Son bir haftada engellenen 1216 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 63.433'e ulaştı" diye konuştu.Aktürk, TSK'nın rezerv güç kapsamında bugüne kadar 6 ayrı yerde meydana gelen orman yangınlarının söndürülmesine 17 helikopter ile 627 sorti yaparak destek verdiğini kaydetti. Aktürk, 27 Haziran'da Hava Kuvvetlerimize ait C-130 uçakla Suudi Arabistan'da yoğun bakım servislerinde yatan 13 Türk vatandaşı ile 6 refakatçisinin Türkiye'ye getirildiğini belirtti.38 bin Filistinlinin ölümüne neden olan İsrail'in katliamlarına devam ettiğini ve bunun tüm dünya tarafından görmezden gelindiğini ifade eden Aktürk, "İsrail'in saldırılarını bölgeye yayma girişimleri ciddi tehdit oluşturmaktadır. Çatışmaların bölge ülkelerine yansımasının hiç kimsenin yararına olmayacağı ve durumu daha karmaşık hâle getireceği açıktır. Uluslararası barış ve güvenliği korumakla görevli kurumları, Filistin meselesinin çözümü ve bölgede sükûnetin tesis edilmesi için bir kez daha üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çağırıyoruz" dedi.Bakanlık kaynakları, TSK'ya 25 bin Uzman Erbaş temini ile ilgili sorulara "Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2024 Yılı (2024-2 Dönem) Uzman Erbaş Temini kapsamında; 3-30 Haziran 2024 tarihleri arasında 115.883 adayın başvurusu alınmış, adayların değerlendirme süreci devam etmektedir. Bu rakam talebin neredeyse 5 katına tekabül etmektedir. Müteakip süreç; Yazılı Sınav, Fiziki Yeterlilik Testi, Mülakat, Sağlık Muayene İşlemleri, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması İşlemleri ve Sınıflandırma aşamalarından oluşmaktadır" yanıtını verdi.