Başkan Erdoğan, Milli Takım’ı soyunma odasında ziyaret etti

Türkiye A Millî Futbol Takımı ile Hollanda Millî Takımı arasında oynanan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final mücadelesini nefes kesti. İlk yarısı 1-0 Türkiye'nin üstünlüğü tamamlanan maçta, Hollanda ikinci yarı üstünlüğü ele aldı ve 2-1 skorla turu geçen taraf oldu. Milli Takım'ın müthiş mücadelesi ise maça damga vurdu.
BAŞKAN ERDOĞAN SOYUNMA ODASINA İNDİ
Milli Takım'ı her maç sonrası arayarak tebrik eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu kritik karşılaşmayı ise Berlin'de maçın oynandığı stattan takip etti.
"SİZ BİZİM ŞAMPİYONUMUZSUNUZ"
Oyuncularımızı tek tek tebrik eden Başkan Erdoğan, "Hepinizi tebrik ediyorum her ne kadar burada bu neticeyi almış olsak da siz bizim şampiyonumuzsunuz." ifadesini kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN'I HAVALİMANINDA KARŞILADILAR
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada yarı finale yükselmek için Berlin Olimpiyat Stadı'nda Hollanda ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'na destek vermek amacıyla "TUR" uçağıyla Berlin'e gelen Erdoğan'ı, Berlin Havalimanı'nda, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve diğer ilgililer karşıladı.
BAŞKAN ERDOĞAN MAÇI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ
Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Hollanda ile Türkiye takımlarının, Berlin Olimpiyat Stadyumu'ndaki karşılaşmasını stattan takip etti.