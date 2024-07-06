Başkan Erdoğan, Milli Takım’ı soyunma odasında ziyaret etti

"SİZ BİZİM ŞAMPİYONUMUZSUNUZ"

Oyuncularımızı tek tek tebrik eden Başkan Erdoğan, "Hepinizi tebrik ediyorum her ne kadar burada bu neticeyi almış olsak da siz bizim şampiyonumuzsunuz." ifadesini kullandı.