Video Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan millilere tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan millilere tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan millilere tebrik

07.07.2024 | 02:03

Türkiye-Hollanda maçını stadyumda izleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, karşılaşmanın ardından soyunma odasına inerek milli futbolcuları tebrik etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan millilere tebrik 03:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan millilere tebrik 07.07.2024 | 02:03
Marmaris’te gözü dönmüş gaspçıyı polis yakaladı 01:48
Marmaris’te gözü dönmüş gaspçıyı polis yakaladı 07.07.2024 | 01:24
Hollanda’ya 2-1 mağlup olan milliler, turnuvaya çeyrek finalde veda etti! Detaylar A Haber’de! 03:34
Hollanda'ya 2-1 mağlup olan milliler, turnuvaya çeyrek finalde veda etti! Detaylar A Haber'de! 07.07.2024 | 00:22
SON DAKİKA: Çok yazık oldu! Hollanda’yı elimizden kaçırdık: EURO 2024’e veda ediyoruz… 01:32
SON DAKİKA: Çok yazık oldu! Hollanda’yı elimizden kaçırdık: EURO 2024’e veda ediyoruz… 07.07.2024 | 00:00
MİT, Türk bayrağına saldıranları yakalamaya devam ediyor 00:26
MİT, Türk bayrağına saldıranları yakalamaya devam ediyor 06.07.2024 | 22:07
Bizim Çocuklar’a tam destek! Başkan Erdoğan Berlin’de 01:06
Bizim Çocuklar'a tam destek! Başkan Erdoğan Berlin'de 06.07.2024 | 21:59
İşyerindeki dehşet anları kameralara böyle yansıdı! Patlamada ağır şekilde yaralandı 01:59
İşyerindeki dehşet anları kameralara böyle yansıdı! Patlamada ağır şekilde yaralandı 06.07.2024 | 19:34
Sivas’ta sel tarım arazilerine zarar verdi 00:33
Sivas’ta sel tarım arazilerine zarar verdi 06.07.2024 | 19:36
MSB paylaştı: Millî ruh, millî güç! | Video 01:56
MSB paylaştı: Millî ruh, millî güç! | Video 06.07.2024 | 14:59
Başkan Yardımcısı Yılmaz, TDT Zirvesi’nde Aliyev tarafından karşılandı | Video 01:20
Başkan Yardımcısı Yılmaz, TDT Zirvesi'nde Aliyev tarafından karşılandı | Video 06.07.2024 | 12:51
Bakan Fidan, Macar ve KKTC’li mevkidaşıyla görüştü | Video 00:37
Bakan Fidan, Macar ve KKTC'li mevkidaşıyla görüştü | Video 06.07.2024 | 11:04
İstanbul merkezli “Kuyu-7” operasyonlarında organize suç örgütü üyesi 33 şüpheli yakalandı | Video 00:58
İstanbul merkezli “Kuyu-7” operasyonlarında organize suç örgütü üyesi 33 şüpheli yakalandı | Video 06.07.2024 | 09:46
ASELSAN’dan “PUHU” paylaşımı | Video 01:17
ASELSAN’dan “PUHU” paylaşımı | Video 05.07.2024 | 15:45
MSB paylaştı: Kilit kapanıyor! | Video 00:33
MSB paylaştı: Kilit kapanıyor! | Video 05.07.2024 | 15:35
Suriye provokasyonu nasıl engellendi? Bakan Ali Yerlikaya’dan önemli açıklamalar | Video 16:39
Suriye provokasyonu nasıl engellendi? Bakan Ali Yerlikaya'dan önemli açıklamalar | Video 05.07.2024 | 15:11
Bakan Yerlikaya: “16 ilde DEAŞ’a yönelik düzenlenen ‘Bozdoğan-48’ operasyonlarında 45 şüpheli yakalandı” | Video 01:03
Bakan Yerlikaya: “16 ilde DEAŞ’a yönelik düzenlenen ‘Bozdoğan-48’ operasyonlarında 45 şüpheli yakalandı” | Video 05.07.2024 | 09:10
Başkan Erdoğan, Çinli ve Belaruslu mevkidaşlarıyla görüştü | Video 01:46
Başkan Erdoğan, Çinli ve Belaruslu mevkidaşlarıyla görüştü | Video 04.07.2024 | 16:10
Başkan Erdoğan: Gazze uluslararası sistemin enkazıdır | Video 07:37
Başkan Erdoğan: "Gazze uluslararası sistemin enkazıdır" | Video 04.07.2024 | 15:56
MSB: “57’si son bir haftada olmak üzere bu yılın başından itibaren bin 327 terörist etkisiz hâle getirilmiştir” | Video 08:42
MSB: “57’si son bir haftada olmak üzere bu yılın başından itibaren bin 327 terörist etkisiz hâle getirilmiştir” | Video 04.07.2024 | 12:11
Başkan Erdoğan, Katar Emiri Al Thani ile görüştü | Video 00:45
Başkan Erdoğan, Katar Emiri Al Thani ile görüştü | Video 04.07.2024 | 11:02

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA