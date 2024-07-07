Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütüne nefes aldırmamaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, pençe serisi operasyonları ile terör örgütüne darbe üstüne darbe indiriyor.
TAM İSABETLE İMHA!
Son olarak Irak'ın kuzeyinde tespit edilen terör hedefleri imha edildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Kilit kapanıyor! Kahraman topçumuz hedefleri tam isabetle imha ediyor" ifadeleri kullanıldı.
Irak'ın kuzeyinde teröre darbe! Hedefler tam isabetle vuruldu
Bakanlık hedeflerin vurulma anına ilişkin görüntüleri de paylaştı.