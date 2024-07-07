Irak'ın kuzeyinde teröre darbe! Hedefler tam isabetle vuruldu
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonları kapsamında terör hedeflerinin topçu atışlarıyla imha edildiğine ilişkin görüntüleri paylaştı.
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