Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | En düşük emekli maaşı artacak mı? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş açıklama
Giriş Tarihi: 8.7.2024 17:04 Son Güncelleme: 8.7.2024 17:20

SON DAKİKA | En düşük emekli maaşı artacak mı? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş açıklama

Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, en düşük emekli aylığı konusunda çalışmanın sürdüğünü ifade etti. Çelik henüz bir karar verilmediğini altını çizdi.

SON DAKİKA | En düşük emekli maaşı artacak mı? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten flaş açıklama

Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

UEFA'nın Merih Demiral kararıyla ilgili konuşan Ömer Çelik, Avrupa'nın PKK sembollerine sessiz olduğunu kaydederek, "Aşırı ırkçılık arayan Avrupa seçim sonuçlarına baksın" sözlerini kullandı.

Suriye ve Kayseri'deki provokasyonlara değinen Ömer Çelik, "Bir takım provokatörlerin iş başında olduğu görülmektedir" dedi. Muhalefetin erken seçim söylemleri konusunda ise Çelik, "4 yıl sonraki seçimlere kadar seçim dönemi kapanmıştır" ifadelerini kullandı.

AYRINTILAR GELİYOR...

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | En düşük emekli maaşı artacak mı? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş açıklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA