Türksat 6A bu gece uzaya fırlatılıyor! Bakan Uraloğlu: Daha ileri teknoloji ve güvenilir

Uydunun ayrılma anından sonra sinyalin alınması, hiçbir sorun yaşamadan fırlatmanın ve ayrılmanın başarılı gerçekleştiğini gösterecek. Fırlatmanın ardından kimyasal itki sistemi ile yola çıkacak olan uydumuz 35 bin 786 kilometre uzaklıkta 42 derece Doğu boylamındaki kalıcı yörüngesine ulaşarak yörünge testlerine başlamayı planlıyoruz. Yörüngeye ulaşmasının ardından da yaklaşık 1 ay sürecek testlerin ardından TÜRKSAT tarafından yörüngede teslim alınarak TÜRKSAT 6A uydumuzu faaliyete geçirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yaptığı bilgilendirme sonrasında Amerika'da 6A'yı takip eden ekiple bir bağlantı kurarak bilgi alan Uraloğlu, uydunun kapsüle yerleştirildiği bilgisini aldı.