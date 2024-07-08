Türksat 6A bu gece uzaya fırlatılıyor! Bakan Uraloğlu: Daha ileri teknoloji ve güvenilir

Türk mühendisleri tarafından yerli imkanlarla üretilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, bu gece yörüngesine doğru yola çıkıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, A Haber ekranlarında konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, "Daha ileri teknoloji ve güvenilir. Kendimizi güvende hissederek uzay vatana sahip çıkacağız." dedi.