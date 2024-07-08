Video Haber Türksat 6A bu gece uzaya fırlatılıyor! Bakan Uraloğlu: Daha ileri teknoloji ve güvenilir
Türksat 6A bu gece uzaya fırlatılıyor! Bakan Uraloğlu: Daha ileri teknoloji ve güvenilir

Türksat 6A bu gece uzaya fırlatılıyor! Bakan Uraloğlu: Daha ileri teknoloji ve güvenilir

08.07.2024 | 20:57

Türk mühendisleri tarafından yerli imkanlarla üretilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, bu gece yörüngesine doğru yola çıkıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, A Haber ekranlarında konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, "Daha ileri teknoloji ve güvenilir. Kendimizi güvende hissederek uzay vatana sahip çıkacağız." dedi.

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