Haberler Gündem Haberleri 19 ilde "Düğüm-1" operasyonu: 88 şüpheli gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 9.7.2024 08:26 Son Güncelleme: 9.7.2024 09:00

19 ilde "Düğüm-1" operasyonu: 88 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde “nitelikli dolandırıcılık” suçuna yönelik düzenlenen "Düğüm-1" operasyonlarında, 1748 vatandaşı dolandırarak mağdur eden 88 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

AA
19 ilde Düğüm-1 operasyonu: 88 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince Mersin, Kahramanmaraş, Erzurum, Samsun, Nevşehir ve Balıkesir merkezli Hatay, Denizli, Adana, Siirt, Diyarbakır, Kayseri, Gaziantep, Şanlıurfa, Batman, İzmir, İstanbul, Muğla ve Manisa'da "Düğüm-1" operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.

19 ilde düzenlenen "DÜĞÜM-1" operasyonlarında 88 şüpheli yakalandı | Video

Operasyonlarda, 1748 vatandaşı dolandırarak mağdur eden 88 şüphelinin yakalandığını anlatan Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, halkımızı çeşitli yöntemlerle dolandıranların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.

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19 ilde "Düğüm-1" operasyonu: 88 şüpheli gözaltına alındı
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