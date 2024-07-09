19 ilde düzenlenen "DÜĞÜM-1" operasyonlarında 88 şüpheli yakalandı | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin, Kahramanmaraş, Erzurum, Samsun, Nevşehir ve Balıkesir merkezli 19 ilde "Nitelikli Dolandırıcılık" suçuna yönelik düzenlenen "DÜĞÜM-1" operasyonlarında bin 748 kişiyi dolandıran 88 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Operasyonda 88 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki halkımızı çeşitli yöntemlerle dolandıranların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız" vurgusunu yaptı.
Operasyonların Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince Mersin, Kahramanmaraş, Erzurum, Samsun, Nevşehir ve Balıkesir merkezli Hatay, Denizli, Adana, Siirt, Diyarbakır, Kayseri, Gaziantep, Şanlıurfa, Batman, İzmir, İstanbul, Muğla ve Manisa'da düzenlendiğini anlatan Yerlikaya, operasyonlar sonucunda 10 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek, çok sayıda bilgisayar, telefon, sim kart ve taşınabilir bellek ile çok miktarda döviz ve Türk Lirası ele geçirildiğini kaydetti.
İlk belirlemelere göre suçtan elde edildiği tespit edilen yaklaşık 100 milyon lira değerinde 37 lüks araç, 17 tapu kaydı, 7 şirket ortaklık payları, 142 banka ve kripto hesabına el konulduğunu vurgulayan Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik ederek, "Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.
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