Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Washington'a geldi. Tarihi zirvede bugün gerçekleşecek görüşmeler anbean yakından takip edilirken dünya medyası Başkan Erdoğan'ın vereceği mesajlara ilişkin dikkat çeken başlıklara imza attı.
Başkan Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı
AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİMİNE KATILDI
Başkan Erdoğan, Washington'da NATO Liderler Zirvesi kapsamında aile fotoğrafı çekimine katıldı. Erdoğan'ı fotoğraf çekiminin yapıldığı alanda NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD Başkanı Joe Biden karşıladı.
Başkan Erdoğan fotoğraf çekimi sırasında ilk sırada yer alması dikkat çekti.
GÖZLER BAŞKAN ERDOĞAN'IN VERECEĞİ MESAJLARA ÇEVRİLDİ
Öte yandan, tüm dünya Başkan Erdoğan'ın zirve kapsamında vereceği mesajları merakla bekliyor. Dünya medyası, manşetlerinde Başkan Erdoğan'ın ve Türkiye'nin tutumunu mercek altına aldı.
Al Monitor, kritik NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin kendine uygulanan silah ambargosuna ve bazı ittifak üyelerinin terör örgütü PKK'yla olan ilişkilerine odaklanacağını kaydetti. Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyindeki YPG terör örgütü konusunda ABD, İngiltere ve Fransa ile anlaşmazlık yaşadığını kaydeden Al Monitor, zirvesinde Gazze işgalinin de masada olacağını yazdı.
ABD'li Washington Post gazetesi "Gazze, NATO zirvesinde odadaki fil" başlığıyla sunduğu analizde, dünyanın ana gündemi Rusya-Ukrayna savaşı olsa da en az bir üyenin Gazze'yi gündeme taşıma niyetinde olduğuna yer verdi.
"ORTA DOĞU'DAKİ SAVAŞI DURDURMAK İÇİN ÇAĞRIDA BULUNACAK"
The New Arab "Erdoğan tarihi NATO zirvesinde Gazze'yi ele alıyor" başlıklı haberinde, Türk liderin ittifak liderlerine Orta Doğu'daki savaşı durdurmak için çağrıda bulunacağını kaydetti.
Amerikan New York Times gazetesi "Batı'nın yeni gözlüklere ihtiyacı var" başlıklı analizinde NATO üyelerinin Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı ve savaşın en iyi şekilde nasıl biteceğine dair birlikte karar almalarının hayati olduğunu vurguladı.
HANGİ LİDERLERLE GÖRÜŞECEK?
Başkan Erdoğan'ın ABD ziyareti ile ilgili olarak A Haber muhabiri Rüya Akkuş canlı yayında bazı bilgiler aktardı. Akkuş, NATO'da düzenlenecek 3 oturumun yanı sıra Erdoğan'ın liderlerle de görüşeceğini söyledi. Akkuş, Erdoğan'ın Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüşmesi beklendiğini açıkladı.