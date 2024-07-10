Başkan Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi’nde aile fotoğrafı çekimine katıldı

ABD'li Washington Post gazetesi "Gazze, NATO zirvesinde odadaki fil" başlığıyla sunduğu analizde, dünyanın ana gündemi Rusya-Ukrayna savaşı olsa da en az bir üyenin Gazze'yi gündeme taşıma niyetinde olduğuna yer verdi.

"ORTA DOĞU'DAKİ SAVAŞI DURDURMAK İÇİN ÇAĞRIDA BULUNACAK"

The New Arab "Erdoğan tarihi NATO zirvesinde Gazze'yi ele alıyor" başlıklı haberinde, Türk liderin ittifak liderlerine Orta Doğu'daki savaşı durdurmak için çağrıda bulunacağını kaydetti.

Amerikan New York Times gazetesi "Batı'nın yeni gözlüklere ihtiyacı var" başlıklı analizinde NATO üyelerinin Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı ve savaşın en iyi şekilde nasıl biteceğine dair birlikte karar almalarının hayati olduğunu vurguladı.

HANGİ LİDERLERLE GÖRÜŞECEK?

Başkan Erdoğan'ın ABD ziyareti ile ilgili olarak A Haber muhabiri Rüya Akkuş canlı yayında bazı bilgiler aktardı. Akkuş, NATO'da düzenlenecek 3 oturumun yanı sıra Erdoğan'ın liderlerle de görüşeceğini söyledi. Akkuş, Erdoğan'ın Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüşmesi beklendiğini açıkladı.