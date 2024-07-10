Son dakika! Dünyanın gözü bu zirvede! Başkan Erdoğan ne mesaj verecek? Önce karşılama sonra aile fotoğrafı
Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Washington'a geldi. Tarihi zirvede liderler arasında yapılacak görüşmelerde kritik konuların ele alınması beklenirken, uluslararası basın Başkan Erdoğan'ın dünyaya vereceği mesajlara ilişkin dikkat çeken başlıklara yer verdi. Öte yandan NATO Liderler Zirvesi marjında aile fotoğrafı çekimine katıldı. Erdoğan’ı fotoğraf çekiminin yapıldığı alanda NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD Başkanı Joe Biden karşıladı. Başkan Erdoğan fotoğraf çekimi sırasında ilk sırada yer alması dikkat çekti.
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