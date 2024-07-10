CHP’li vekilin kuzenine rüşvet operasyonu

İzmir'in Aliağa ilçesinde, gümrük çalışanları ve müşavirlerine yönelik rüşvet soruşturması kapsamında, 18'si kamu görevlisi 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, 77 şüpheli gözaltına alınırken, birinin yurtdışında olduğu belirlendi.Gözaltına alınanlar arasında, kendisi de gümrük müşaviri olan CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın gümrük müşavir yardımcısı kuzeni Deniz Polat'ın da olduğu öğrenildi. Şüphelilerin adresleri ile Aliağa Gümrük Müdürlüğü binası ve kent genelindeki bazı gümrük müşavirliği firmalarında arama yapılırken, tüm mal varlıklarına el konuldu. Operasyon kapsamında 61 kişinin de ifadesine başvuruldu. Şüpheliler, gümrüklü alanda bulunan konteynerlerde öncelik sağlamak, kırmızı ve sarı hattan gelen konteynerleri inceleme yapmadan geçirmek, eksik beyanname ile muayene işlemi yapmak veya yapılmış gibi göstermek, ilgisiz kişilerce gümrük memurlarının şifrelerini kullanarak gümrük işlemleri yapmak, az vergi ödemek için laboratuvara daha düşük kalite numune göndermekle suçlanıyor.