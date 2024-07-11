Srebrenitsa Katliamı'nın 29'uncu yıl dönümünde, Bosna Hersek, Srebrenitsa'da anma töreni düzenlendi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yanı sıra programa CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı. Etkinlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajının son kısmı teknik arıza nedeniyle programın düzenlendiği salonda kesildi. Canlı yayınlara yansımayan teknik arıza sonrasında Sözcü başta olmak üzere bazı medya kuruluşları CHP liderinin bu duruma tepki gösterdiği başlığıyla algı operasyonuna girişti.
"KÖTÜ NİYET OLMADIĞINA İKNA OLDUK"
Özgür Özel oradaki yetkililerin kendilerini tatmin edici bilgiler verdiğini belirterek "Sadece bir dakikası kalmıştı, sadece kablo temassızlığı yüzünden salonda kesildi. İletişim Başkanlığı'ndan yetkililerin de bunu doğrulaması üzerine açıklamadan tatmin olduğumuzu söyledik. Canlı yayınladığı için başa dönemeyeceklerini söylediler. Kötü niyet olmadığına ikna olduk" dedi. Ancak bazı medya kuruşları anma etkinliklerine gölge düşürmeyi görev üstlendi.
Srebrenitsa Katliamı yıldönümde video mesaj üzerinden algıya giriştiler
BAKAN TUNÇ: ÖZÜR DİLEDİLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Srebrenitsa Soykırımı video mesajının son kısmında teknik bir arıza olduğunu belirten Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "ancak bu sadece içerideki yayını etkiledi. Canlı yayınlarda Sayın Cumhurbaşkanımızın video mesajı sonuna kadar yayınlanmış oldu. İçerideki o son cümlelerin kesintiye uğraması nedeniyle de arkadaşlarımız, genel başkan yardımcımız, büyükelçimiz devreye girerek, bu durumu yetkililere ifade ettiler. Onlar da teknik aksaklıktan dolayı özürlerini ifade ettiler" dedi.