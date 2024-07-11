Srebrenitsa Katliamı yıldönümde video mesaj üzerinden algıya giriştiler

BAKAN TUNÇ: ÖZÜR DİLEDİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Srebrenitsa Soykırımı video mesajının son kısmında teknik bir arıza olduğunu belirten Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "ancak bu sadece içerideki yayını etkiledi. Canlı yayınlarda Sayın Cumhurbaşkanımızın video mesajı sonuna kadar yayınlanmış oldu. İçerideki o son cümlelerin kesintiye uğraması nedeniyle de arkadaşlarımız, genel başkan yardımcımız, büyükelçimiz devreye girerek, bu durumu yetkililere ifade ettiler. Onlar da teknik aksaklıktan dolayı özürlerini ifade ettiler" dedi.