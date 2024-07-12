Srebrenitsa Katliamı yıldönümde video mesaj üzerinden algıya giriştiler

Srebrenitsa Katliamı'nın 29'uncu yıl dönümünde Bosna Hersek’teki anma törenine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile birlikte CHP lideri Özgür Özel de katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Srebrenitsa Soykırımı video mesajının sonunda teknik arıza oldu. Sadece içerideki yayını etkileyen arıza canlı yayınlara yansımadı. CHP lideri Özgür Özel’in mesajın kesilmesine tepki gösterdiği şeklindeki haberler üzerine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklama yaptı. Mesajın kesilmesinde herhangi bir kasıt olmadığını belirten Tunç, “İçerideki o son cümlelerin kesintiye uğraması nedeniyle arkadaşlarımız devreye girerek, bu durumu yetkililere ifade ettiler. Onlar da teknik aksaklıktan dolayı özürlerini ifade ettiler” dedi.