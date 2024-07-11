Türkiye, barış için vazgeçilmez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washington'da önemli temaslarda bulundu. NATO'nun 75. Yılı Anma Etkinliği'ne katılan Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'u kabul etti. Erdoğan-Orban görüşmesinde Türkiye ile Macaristan ikili ilişkileri, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım süreci ile bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşı ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ermesi için barışçıl çabalarını sürdürdüğünü, uluslararası kamuoyunun bu bölgelerde barışın tesisi için gayretlerini artırması gerektiğini belirti. Erdoğan, Macaristan'ın dönem başkanlığında Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım sürecinin canlandırılması ve ilişkilerin ilerletilmesi noktasında destek beklediğini de ifade etti.Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesine dair yaptığı açıklamada, "Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşında taraflar arasında başarıyla arabuluculuk yapan tek ülkedir" dedi. Orban, Ukrayna barış misyonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan destek istediğini vurguladı. Başkan Erdoğan'la gerçekleştirdiği görüşmeye dair sosyal medya hesabından paylaşım yapan Orban, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, barış misyonumuz için önemli bir ortaktır. Türkiye, Rusya- Ukrayna savaşında savaşan taraflar arasında başarıyla arabuluculuk yapan tek ülkedir" ifadelerini kullandı.Görüşmenin ardından videolu mesaj da yayınlayan Orban, "Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ile en önemli gündem maddesi, Rusya- Ukrayna savaşıydı. Acıyı sona erdirmek istiyorsak barışa ve barış girişimlerine ihtiyacımız olduğu açık. Türkiye, savaş sırasında barışın tesisinde vazgeçilmez bir oyuncu olduğunu zaten kanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'deki tahıl sevkiyatları konusunda Rusya-Ukrayna anlaşmasını sonuçlandırabilen tek başarılı devlet adamı oldu. Cumhurbaşkanı'ndan (Erdoğan'dan) barış misyonumuzda bize destek olmasını istedim. Savaşan tarafların pozisyonları halen birbirine uzak. Ancak barışın dostları güçlerini birleştirirse birlikte barış istikametinde bir sonraki adımı atabiliriz" dedi. Temaslarını sürdüren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi de ayrı ayrı kabul etti.v sahipliğini 25 yıl aradan sonra ABD'nin yaptığı NATO Zirvesi'nin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla ilk oturumu dün gerçekleştirildi. Liderler, Washington'daki zirve alanında, ABD Başkanı Joe Biden ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından resmi törenle karşılandı, ardından aile fotoğrafı çektirdi. Daha sonra Türkiye'yi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği zirvenin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla ilk oturumu yapıldı. Oturumda, NATO'nun savunma ve caydırıcılık kabiliyeti ile savunma endüstrisiyle işbirliğinin geliştirilmesi gibi konular ele alındı.NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, yaptığı konuşmada üye ülkelerin savunma harcamalarını memnuniyetle karşıladığını dile getirdi. Asya-Pasifik'te ortaklıkların güçlendirilmesinin önemine işaret eden Stoltenberg,, "Bu, Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore arasındaki yakınlaşmayla mücadele için önemli" ifadelerini kullandı. Ev sahibi ABD Başkanı Biden da son 75 yılda NATO'nun kalkanıyla üye ülkelerin büyüdüğünü ve geliştiğini belirterek "Hiç olmadığımız kadar güçlüyüz" dedi.NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği ABD'nin başkenti Washington'daki temaslarını sürdüren Başkan Erdoğan, dün Yunanistan Başbakanı Kiryokas Miçotakis'i kabul etti. Türkiye ile Yunanistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Yunanistan ile iyi komşuluk esasına dayalı dayanışma ruhunu geliştirme gayretlerine devam ettiğini, bunların artarak süreceğini ifade etti. Erdoğan, Ukrayna ve Filistin'deki çatışmaların sona ermesi için müspet çabaların artırılması gerektiğini, tüm bölge ülkelerinin bu coğrafyada barışın hakim olması için çalışmasının yararlı olacağını da belirtti.Washington D.C.'de 2 gündür devam eden NATO zirvesinin sonuç bildirgesinden Rusya'ya karşı Ukrayna'ya daha fazla destek sözü ve başta Çin olmak üzere Ukrayna'da Rusya'ya destek veren ülkelerin desteğini sonlandırma çağrısı çıktı. Bildirgede , ittifakın Ukrayna'yı "NATO üyeliği de dahil olmak üzere desteklemeye devam edeceği belirtilerek, müttefiklerin gelecek yıl içinde Ukrayna'ya asgari 40 milyar avroluk (43,28 milyar dolar) askeri yardım finansmanı sağlamayı planladığı kaydedildi. Müttefikler kabul ettiğinde ve koşullar karşılandığında Ukrayna'ya İttifak'a katılma davetini gönderileceği teyit edilen bildirgede, "Ukrayna'nın geleceği NATO'dadır" denildi. Terörle mücadelenin, NATO'nun kolektif savunması açısından vazgeçilmez olmaya devam ettiği de ifade edildi. 2025'te Hollanda'da gerçekleşecek zirvenin ardından bir sonraki zirvenin ise Türkiye'de yapılacağı duyuruldu.