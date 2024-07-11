Yavrularımızla gurur duyuyoruz

15 Temmuz darbe girişiminde Ankara Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı'na FETÖ'cü hainlerin saldırısı sonucu şehit düşen tek yumurta ikizi polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç'un (25) annesi Sanem ile babası Hacı Ali, 8 yıldır evlatlarına olan özlemlerinin dinmediğini anlatarak, "İki yavrumuzla gurur duyuyoruz. Hiçbir zaman birbirlerinden ayrılmadılar. Cuma günü doğdular, cuma günü şehit oldular ve şehadet belgesini alarak peygamberlere komşu oldular" dedi. Adana Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli olan ve geçici görevle Ankara'ya giden 3 yıllık polis memuru ikiz kardeşler, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit düştü. Şehit Ahmet-Mehmet Oruç kardeşler Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mezarlığı'nda toprağa verildi. 6 ay arayla evlenen ikizlerden Ahmet Oruç'un kız bebeği, şehadetinden iki ay sonra dünyaya geldi. Mehmet Oruç'un eşi Kübra da eşinin izinden gitti. 2018'de eğitimini Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Yüksekokulu'nda tamamlayan Kübra Oruç, eşinin bıraktığı yolda devam edip polis oldu. Adana'nın Çukurova ilçesinde yaşayan baba Hacı Ali Oruç, "İçimizdeki acı sönmüyor. Kolay bir şey değil. Vatana 2 tane evlat verdim. Sağ olsun devletimizi bize sahip çıktı. Çocuklarımın adları spor salonlarına, okullara ve köprülere verildi. Oğullarımın adları ölümsüzleşti. Ama o vatan hainleri cezaevlerinde çürüyecekler. Benim çocuklarım onlar gibi hain olmadı, şehitlik mertebesine kavuştu. Şehitlik kimseye nasip olmaz. Cumhurbaşkanımızın FETÖ'ye karşı mücadelesini sonuna kadar destekliyoruz" dedi.Çocuklarının hayatı boyunca sadece polis okulunu kazandığı zaman ayrı kaldığını ifade eden şehit annesi Sanem Oruç ise, "Yüzlerinden gülücükleri eksik olmazdı. Sesleri, kokuları bile aynıydı. Ama telefonda onları gülüşlerinden tanırdım. O hain saldırı gecesi beni arayıp helallik istediler. Şehit olacakları içlerine doğmuştu. Birbirlerinden hiç ayrılmazlardı. Sadece polis okulunda Ahmet Kırıkkale, Mehmet Niğde'de okudu. Akşam vedalaşıyorlar, sabah karşılaştıklarında sanki uzun zamandır görüşmüyorlar gibi birbirlerine sımsıkı sarılırlardı. Kim görse onlara gıpta ile bakardı. Cuma günü doğdular, cuma günü şehit oldular" diye konuştu.