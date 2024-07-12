Adalet Bakanı Tunç: Aydal’ın iddiaları akıl tutulmasıdır

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal'ın "Erdoğan anayasayı değiştirmezse bir başka ülkeye gider, Amerika'ya gider" sözlerine bir tepki de Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Bakan Tunç, yaptığı açıklamada "YRP Genel Başkanvekili Doğan Aydal'ın, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili iddiaları, tam anlamıyla akıl tutulmasıdır. Aydal'ı ve saygısız, seviyesiz ve mesnetsiz açıklamalarını aziz milletimizin vicdanına havale ediyorum. Zoru görünce kaçan, sessiz kalan, üç maymunu oynayanları herkes çok iyi bilmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, aziz milletimizin bağrından yetişmiş, hayatı zorluklarla ve kirli zihniyetle mücadele etmekle geçmiş, ömrünü ülkemize ve milletimize vakfetmiş bir liderdir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, 15 Temmuz hain darbe girişiminde hedef alınmasına rağmen milli iradenin yanında yer almış, milletimizle bir bütün olarak vesayetçi zihniyete geçit vermemiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, aziz milletimizin yanında bir dava adamı, milletin adamıdır" dedi.