Haberler Gündem Haberleri Başıboş köpek sorunu için 17 maddelik kanun teklifi! AK Parti'li Güler'den flaş açıklama
Giriş Tarihi: 12.7.2024 15:24 Son Güncelleme: 12.7.2024 15:36

Başıboş köpek sorunu için 17 maddelik kanun teklifi! AK Parti'li Güler'den flaş açıklama

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, başıboş köpek tasarısıyla ilgili açıklamalarda bulunuyor.

Başıboş köpek sorunu için 17 maddelik kanun teklifi! AK Parti’li Güler’den flaş açıklama

Güler'in açıklamalarından satır başları şöyle;

Teklifte her kesimin önerisini aldık. 17 maddelik bu yasa teklifimizle beraber komisyonumuzda daha sonra Genel Kurul çalışmalarımızla tamamlayacağız.

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Hayvandan hayvana, hayvandan insana geçen çok farklı parazitsel hastalıklar var. Sokağın belli alanlarında özellikle çocuklarımızın oyun oynadığı alanlarda köpeklerin sürüler halinde bulunması, toplumumuzu tehdit edecek hale geldiğini görüyoruz.

5199 sayılı kanun halihazırda sokak hayvanlarının yerinden alınarak bakımevlerine alınarak kısırlaştırılması gibi bir uygulama var. Fakat bunun yetersiz kaldığı ortadadır.

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Başıboş köpek sorunu için 17 maddelik kanun teklifi! AK Parti'li Güler'den flaş açıklama
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