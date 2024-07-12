Başıboş köpek sorunu için 17 maddelik kanun teklifi! AK Parti’li Güler’den flaş açıklama

Güler'in açıklamalarından satır başları şöyle;



Teklifte her kesimin önerisini aldık. 17 maddelik bu yasa teklifimizle beraber komisyonumuzda daha sonra Genel Kurul çalışmalarımızla tamamlayacağız.

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Hayvandan hayvana, hayvandan insana geçen çok farklı parazitsel hastalıklar var. Sokağın belli alanlarında özellikle çocuklarımızın oyun oynadığı alanlarda köpeklerin sürüler halinde bulunması, toplumumuzu tehdit edecek hale geldiğini görüyoruz.

5199 sayılı kanun halihazırda sokak hayvanlarının yerinden alınarak bakımevlerine alınarak kısırlaştırılması gibi bir uygulama var. Fakat bunun yetersiz kaldığı ortadadır.