Başıboş köpek sorunu için 17 maddelik kanun teklifi! AK Parti'li Güler'den flaş açıklama | Video

Başıboş köpek tasarısıyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler; "Kuduz riski taşıyan, saldırganlaşmış, rehabilite imkanı olmayan sahipsiz köpeklerin uyutulması yani ötenazi kavramını da bu düzenlemede getiriyoruz. Kanun emrine uymayanlara da 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasını öngören bir yaptırımı getiriyoruz." dedi.