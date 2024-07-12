Video Haber Başıboş köpek sorunu için 17 maddelik kanun teklifi! AK Parti'li Güler'den flaş açıklama | Video
Başıboş köpek sorunu için 17 maddelik kanun teklifi! AK Parti'li Güler'den flaş açıklama | Video

Başıboş köpek sorunu için 17 maddelik kanun teklifi! AK Parti'li Güler'den flaş açıklama | Video

12.07.2024 | 16:05

Başıboş köpek tasarısıyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler; "Kuduz riski taşıyan, saldırganlaşmış, rehabilite imkanı olmayan sahipsiz köpeklerin uyutulması yani ötenazi kavramını da bu düzenlemede getiriyoruz. Kanun emrine uymayanlara da 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasını öngören bir yaptırımı getiriyoruz." dedi.

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