Darbecilerin hedefi Turkuvaz’dı

O gece darbecilerin bir amacı da A Haber, ATV ve SABAH Gazetesi'ni de bünyesinde bulunduran Turkuvaz Medya grubunu susturmaktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine darbecilere direnmek için yollara çıkan vatandaşlar ile polisler, darbecilerin yolunu kapatmıştı.Turkuvaz Medya binasına ilerleyemeyen hainler, yolun açılması için polislerle ve vatandaşlarla girdikleri tartışma sırasında halkın üzerine ateş açtılar. Darbecilere direnen Servet Asmaz vurularak şehit oldu. Hainlerin bir kısmı bir otobüse binip kışlalarına geri döndü ve kışlada polis ekiplerince yakalandı.Turkuvaz Medya'ya ulaşan darbeci askerler de binaların önünde gazetecilere kalkan olan vatandaşların sert tepkisiyle karşılaştı. Hainler bu nedenle giremedikleri SABAH binasına kurşun yağdırarak uzaklaşmak zorunda kaldı.