İnciraltı zirvesi toprak sahiplerini üzdü: Ne İzmir’in ne de bizim kaybedecek zamanımız kalmadı

Görüşme sonrası açıklama yapan İnciraltı Gelişim Derneği Başkanı Tayfun Karabulut, "Başkanımız bu süreçte olmayacağını çünkü var olan plana karşı olduklarını ve tutumlarını devam ettireceklerini söyledi. Cemil Bey bize yeni bir plan çalışması yapmak istediklerini, bu yeni bir plan çalışması içerisindeyken de neler yapılması gerekiyorsa bakanlıkla ve toprak sahipleriyle beraber yapabileceğini ifade edip bakanlığın hazırladığı mevcut planı kabul etmediklerini söyledi. Toprak sahipleri olarak bizde Sayın Tugay'a zaten elimizde bir plan olduğunu ifade edip bunu kesinlikle kabul etmediğimizi ilettik." dedi.

İzmir'de uzun yıllardır çözüm bekleyen ve planlama sürecinde sona gelinen İnciraltı bölgesi için dün kritik bir toplantı gerçekleştirildi. Kentin en önemli noktalarından biri olan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Sağlık Turizmi alanı olarak belirlenen İnciraltı'nda planlama süreci devam ederken planlara dava açan kurumlardan biri olan İzmir Büyükşehir Belediyesi ile arsa sahipleri bugün bir araya geldi.

GÖRÜŞME 1 SAAT SÜRDÜ

Egemenlik Binası'nda gerçekleştirilen toplantıda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay İnciraltı Gelişim Derneği Başkanı Tayfun Karabulut ve dernek yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmede toprak sahipleri bakanlığın hazırladığı plan önerisi ile ilgili Tugay'a kapsamlı bir sunum yapıp destek istedi. Yaklaşık 1 saat süren toplantı sonrasında İNGEDER Başkanı Tayfun Karabulut basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

BU PLAN OLMAZ' DEDİ

Cemil Tugay'ın Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından uzun uğraşlar sonucu hazırlanan mevcut planları kabul etmediğini belirten Karabulut, "Başkanımız Cemil Tugay'la görüştük. Kendileriyle hem İnciraltı toprak sahiplerinin mevcut durumunu, bölgenin geldiği durumu ve bugüne kadar planlama süreçlerinde yaşadığımız serüveni anlattık. Ve bu serüvenle özellikle son 5 yılda İzmir Büyükşehir Belediyesi'yle İzmirli toprak sahipleri olarak yaşadığımız mağduriyeti aktardık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yapılan planların bölgede yarattığı olumlu katkıyı anlattık ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin katkılarını ve başkanımızın desteğini rica ettik. Başkanımız bu süreçte olmayacağını çünkü bu plana karşı olduklarını ve bu karşı tutumu devam ettireceklerini söyledi. Cemil Bey bize yeni bir plan çalışması yapmak istediklerini, bu yeni bir plan çalışması içerisindeyken de neler yapılması gerekiyorsa bakanlıkla ve toprak sahipleriyle beraber yapabileceğini ama bu planı kabul etmediklerini ifade etti. Bizde torak sahipleri olarak kendisine yeni plan önerisini kesinlikle kabul etmediğimizi söyledik. Sayın başkana 'Zaten bizim elimizde bir plan var. Ciddi aşamalarla bu plan meydana geldi. Ve bugün İzmir'in kabul ettiği bir plan bu plan... Bu plandan vazgeçmemiz söz konusu olamaz' dedik. Biz planımıza sahip çıkıyoruz. İnciraltı'nın bir tane planı vardır. Ama şundan biz eminiz ki bu planla ilgili bir kusur varsa bakanlıkla görüşülebilir. Eğer yapılması gerekiyorsa plan üzerinde bir tadilat yapılabilir. Ama Cemil bey plana karşı çıktıkları konuların tadilatla giderilmeyeceğini ifade etti." diye konuştu

BAŞKANIN YENİ PLAN ÖNERİSİNİ KABUL ETMEDİK

İciraltındaki toprak sahipleri olarak Başkan Tugay'a bu işin, yeni plan hazırlamak yerine bakanlığın hazırladığı planlar üzerinde büyükşehirin önerileri doğrultusunda yapılacak tadilatla aşılabileceğini, bunun İzmir'e daha büyük katkı sağlayacağını belirttik. Kendisi yeni bir plan istediğini çağrısını yineledi. Ve bizler de kendisinden bunu kabul etmediğimizi söyledik ve ayrıldık" dedi.

KAPILAR KAPANDI

Kapıların tamamen kapandığını belirten Karabulut, "Kapılar tamamen kapandı. Büyükşehir belediyesi yeni bir plan istiyor. İzmir'in ve İzmir'in toprak sahiplerini artık kaybedecek zamanı kalmadı. Yıllardır verilen uzun uğraşlar sonucunda elimize bir plan var. Bu saaten sonra toprak sahipleri olarak hukuksal anlamda bir sorun teşkil etmeyen bu planın arkasında durup geri adım atmayacağız." diye konuştu.

32 YILIN EN DÜŞÜK EMSALİ VERİLDİ

Büyükşehir belediyesinin bakanlığın hazırladığı planlarla ilgili karşı çıktığı konuların aslında revizyonlarla aşılabileceğini ifade eden Krabulut: "Bu planı sıfırdan yapmak demek İzmir'in yıllarını ve toprak sahiplerinin yıllarını heba etmek demek. Şehrin göbeğinde düşünün ki son 32 yılın en düşük emsali verilmiş. Kimsenin sesi çıkmamış. Bir kat, iki kat var, turizmde üç kat var… Sağımızda, solumuzda gökdelen olmasına rağmen bizler kesinlikle bu planın yanında olduk. Sadece bürokratik konulardan dolayı ben bu planın karşısında oluyorum demek bize göre uygun değildir. Kendisine de bunu ifade ettim" diye konuştu.

KAVGALI EVE GELİN GİRMEZ

İnciraltı arsa sahiplerini nelerin beklediğini sorulması üzerine Karabulut: "İnciraltı ve Bahçelerarası toprak sahipleri olarak zaten düne kadar maalesef büyükşehir belediyesi yanımızda değildi. O süreçlerde zaten hep karşımızda durdular. Zaten bir davaları vardı. Biz toprak sahipleri olarak hiçbir şey kaybetmedik. Ama biz istedik ki bir kazanım sağlayalım. Hatta başkanımızı da bölgeye davet ettik ama başkanımız size yeni planla gelirim dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı şu an 18 uygulama sürecine girmiş durumda. Bu süreç tüm İzmir'in katılımlarıyla ilerliyor. Büyükşehir Belediyesi'nin bu konuda katılımları oluşsaydı gerçekten daha pozitif bir yaklaşım olurdu. Sürekli İzmir'e nitelikli yatırımcı çekemiyoruz diye şikayet ediyoruz. Kavgalı eve gelin gelmez. Neden biz kavga edelim? Fikirlere, düşüncelere elbette ki saygımız var. Ama şunu unutmasınlar ki İzmir bize teşekkür borçlu. Çünkü o bölgeyi yıllardır koruyan, kollayan bugünkü Kültürpark'tan sonra ikinci yeşil alan olmasını sağlayan, bizler, toprak sahipleriydik. Ve bugün de daha iyi bir yaklaşım olmasını isterdik. Olsun, canları sağ olsun. Bizler de bu süreçlerde inşallah elimizden geldiği kadar İzmir'e katkı sağlayacağız" dedi.