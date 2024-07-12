Komisyonlar kararını verdi: Memur krizinde top mecliste!

İzmir Büyükşehir Belediyesi çatısı altında görev yapan yaklaşık 7 bin memurun örgütlü olduğu Tüm Bel Sen İzmir 1 No'lu şube ile belediye yönetimi arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Sayıştay raporlarını gerekçe göstererek memurlara her ay maaşları ile birlikte ödenen sosyal denge tazminatında ortalama 10 bin liralık kesintiye gitmesi krize dönüştü.

OYBİRLİĞİ İLE KOMİSYONLARA GÖNDERİLDİ

Kamuoyunda yaşanan arbede ve eylemlerle gündeme gelen süreç sonrası ise Tugay yasal sınırın aşılabilmesi için topu İzmir Büyükşehir Belediye Meclisine attı. Tugay geçtiğimiz hafta meclise sunduğu başkanlık önergesi ile meclisten memurlara yasal sınırın üstünde sosyal denge tazminatı ödemesi yapılabilmesi için yetki istedi. Önerge oy birliği ile ihtisas komisyonlarına gönderildi.

TUGAY MECLİSTEN YETKİ İSTEDİ

Muhalefette yer alan Cumhur İttifakı 'ikramiyeler ile sorun çözülebilir' önerisini meclise sunarken, Tugay ise komisyonlara sevk edilen gündem maddesiyle ilgili "Ben bu yetkinin altında sizin de imzanızın olmasını istiyorum. Bu sorumluluğu siz de paylaşacaksınız. Bu işler sorumluluğu tek başına belediye başkanına yıkarak olmuyor" ifadelerini kullandı.

KOMİSYONLARDAN ONAY

Yaşanan gelişmeler sonrası büyükşehirde görev yapan yaklaşık 7 bin memurun gözü kulağı meclisten çıkacak karara çevrildi. Plan bütçe ile Hukuk Komisyonları konuyu tartışıp kararını verdi. Önerge Plan ve Bütçe ve hukuk komisyonlarında CHP, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi meclis üyelerinin oyları ile oy birliği ile kabul edildi.

SON KARARI MECLİS VERECEK

Şimdi tüm gözler bugün akşamüstü toplanacak İzmir Büyükşehir Belediye Meclisine çevrildi. Komisyonlarda kabul edilen önerge bugün büyükşehir belediye meclis gündemine gelecek. Burada yapılacak oylamada önerge komisyonlarda olduğu gibi kabul edilirse memurların haftalar süren eylemleri de son bulacak. Sendika ile masaya oturacak büyükşehir yönetimi kamu emekçilerine yasal sınırın üzerinde ödeme öngören toplu iş sözleşmesinin altına imza atacak.