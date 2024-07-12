PKK köşeye sıkıştı iftiraya başladı

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Pençe Kilit Harekâtı'nın "alışılmadık, öngörülemez, süratli ve sürekli" olarak planlandığı gibi başarıyla devam ettiğini kaydetti. Kaynaklar, şu değerlendirmeyi yaptı:Kilit kapanmaktadır. Kendisini bekleyen sona yaklaştığını anlayan terör örgütü dezenformasyona başladı. Ormanları yakan, bölgedeki halkı kalkan olarak kullanan, yerleşim yerlerini el yapımı patlayıcılarla tuzaklayan eli kanlı teröristler, bu eylemlerini sanki Türk Silahlı Kuvvetlerimiz yapıyormuş gibi algı yaratmak maksadıyla kara propagandaya başvurmakta ve uluslararası kamuoyunu yanıltmaya çalışmaktadır. Bunlar beyhude çabalardır. Terör örgütü kendini bekleyen sondan kaçamayacaktır."Bu arada Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar 1355 teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı. Aktürk, son bir hafta içerisinde yapılan operasyonlarda 38 kilogramdan fazla uyuşturucu madde (metamfetamin) ele geçirildiğini belirtti. Türkiye ile KKTC, Barış Harekâtı'nın 50'nci yıldönümü nedeniyle Ada'da gövde gösterisine hazırlanıyor. Aktürk, Barış Harekâtı'nın anlam ve önemini vurgulamak, Ada'ya huzur getiren harekâtın başarısını geniş katılımlı bir şekilde kutlamak amacıyla MBS ile KKTC makamlarının koordinesinde etkinlikler düzenleneceğini kaydetti. Resmi törenler, anma yürüyüşleri ve şehitlik ziyaretlerinin yanı sıra TCG Anadolu'nun KKTC liman ziyareti ve 50 gemi ile denizde geçit töreni yapılacağını belirten Aktürk, Türk Yıldızları Akrobasi Timi gösterisi ve muharip uçak geçişi ile 50 pare top atışı, bando ve mehteran birliği ile ünlü sanatçıların katılımıyla konserler düzenleneceğini bildirdi.Aktürk, bedelli askerlik ücretinin 2024 yılının ikinci altı ayı için 217 bin 871 TL olduğunu açıkladı. Bedelli askerlik başvuru sayısının da 46 bin 972 olduğu öğrenildi.