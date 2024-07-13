Akrabalarını işe alıp emekçiyi kovmuştu... CHP’li başkan itiraf etti: 280 kişiyi ekmeğinden ettim

Koltuğa oturur oturmaz eski dönemi eleştiren, borçlu belediye aldığını ve fazla işçi bulunduğunu her platformda ifade eden başkan Demirçalı ilk önce 200 işçiyi, geçtiğimiz haftada 80 işçini iş akitlerini feshetti. Bununla da yetinmeyen CHP'li başkan, 5 müdürün müdürlüklerini ellerinden alıp sebepsiz yere alt kadrolara atadı. Ekmeklerinden olan işçiler, "Bugüne kadar verilen her görevi yerine getirdik. Neden ekmeğimizle oynadı" diyerek tepkilerini dile getirmişti.