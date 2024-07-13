Çok sayıda belediye AK Parti’ye geçmek istiyor

Muhalefetin yönetimindeki birçok belediye, AK Parti'ye geçmek için sırada bekliyor. 31 Mart yerel seçimlerinin hemen sonrası Cumhur İttifakı dışındaki partilerin yönetiminde bulunan bazı belediyeler, AK Parti'ye geçmek için talep iletmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yerel seçim öncesi mitinglerde bu konu ile ilgili uyarılarda bulunmuş ve "Sadece partimizle, ittifakımızla yol yürüyenlerden mesulüz. Ne diyor 'Ben seçimi kazanacağım, ondan sonra AK Parti'ye geçeceğim.' Bizim onlarla işimiz yok" sözleriyle kapıları kapatmıştı. Seçimin ardından bir marka olan AK Parti belediyeciliği ile süreci yönetmek isteyen belediye başkanlarının talepleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Şimdi zamanı değil" diyerek genel merkez yönetimine beklemeleri konusunda talimat verdiği öğrenildi.Parti kaynakları, seçimlerin akabinde partiye katılım için gelen taleplerin seçmen iradesini zedeleyeceğini, bu yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda hassas davrandığını vurguladı. Seçimlerde farklı partiden ya da bağımsız olarak aday olan ve seçim propagandasını, "Kazanırsam zaten yeniden AK Parti'ye geçeceğim" söylemi üzerine kuran başkanlar tarafından da yoğun katılım talebinin geldiği öğrenildi. Buna karşın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu başkanların partiye katılımını uygun görmediğini, şimdilik bu başkanlara kapıları kapattığı öne sürüldü./ ANKARA