Engelli vatandaşa CHP’li belediye zulmü

İzmir'in Balçova ilçesinde Mehmet Ali ve Fatma Çalkaya çifti, dar gelirli ve engelli bireylere ekonomik destek olmak amacıyla, ilçenin çeşitli yerlerinde bulunan 12 noktaya camekânlı simit tezgâhı koydurttu. Bu tezgâhlar engelli bireylere ücretsiz olarak tahsis edildi. Engelli vatandaşlar da buradan elde ettikleri gelirle ailelerinin geçimlerini sağlamaya, kazandıkları paralarla ihtiyaçlarını karşılamaya başladı. 31 Mart yerel seçimlerinde Onur Yiğit, CHP'den belediye başkanı seçildi. Seçim öncesi sokak sokak gezen ve vatandaşlara türlü vaatlerde bulunan Yiğit, engellilere de destek sözü verdi. Başkanlık koltuğuna oturduktan sonra verdiği sözleri unuttu. İddiaya göre belediye yetkilileri, belediyenin kasasında para olmadığı belirtilerek 'Bundan böyle işlettiğiniz tezgâhlar için aylık kira bedeli ödeyeceksiniz' denilerek, aylık 15 ila 150 bin lira arasında değişen oranlarda kira bedeli istendi.Üçkuyular'da İstinye Park alış veriş merkezi önündeki kaldırımda satış yapan 2 metrekarelik simit tezgâhı için istenen aylık rakamın 150 bin lira olduğu öğrenildi. Metrekaresi 75 bin liraya gelen tezgâhın kirası "Bunun adı vicdansızlık, bu kadar da olmaz" dedirtti. Belediye şirketi Agamemnon Termal Turizm Elektrik Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi üzerinden hazırlanan sözleşmeleri imzalamaya yanaşmayan vatandaşlara da 'Eğer imzalamazsanız tezgâhınızı kaldırırız' dendi. Karşılaştıkları manzara karşısında neye uğradıklarını şaşıran engelli vatandaşların tamamına yakını önlerine konulan sözleşmeleri imzalamak zorunda kaldı. Engelli bireylere sözleşmelerin 6 aylık süreyi kapsadığı 31 Aralık 2024 itibarıyla sona ereceği belirtildi. Yaşananlar bununla da sınırlı kalmadı. Vatandaşlara sözleşmenin yanında bir de tahliye taahhütnamesi imzalatıldı. Yeni yıldan itibaren de camekânlı büfelerin ihale ile kiraya verileceği belirtildi.