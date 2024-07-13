Rüşvet şüphelileri adliyeye sevk edildi

İzmir merkezli 9 ilde Aliağa Gümrük Müdürlüğü ile bazı gümrük müşavirliklerine yönelik rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 16'sı kamu personeli 77 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilenler arasında CHP İzmir Milletvekili gümrük müşaviri Mahir Polat'ın amcasının oğlu gümrük müşavir yardımcısı kuzeni Deniz Polat da yer alıyor. İzmir Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Aliağa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Aliağa Gümrük Müdürlüğü'ndeki bazı çalışanların rüşvet alıp görevi kötüye kullandıkları iddiaları üzerine 8 ay süreyle çalışma yaptı. Gümrük Muhafaza Müdürlüğü'nde görevli bazı memurların, gümrük müşavirliği firması çalışanlarından gümrüklü alanda bulunan konteynerlerde öncelik sağlanması, kırmızı ve sarı hattan gelen konteynerlerin inceleme yapılmaksızın geçirilmesi, eksik beyanname ile muayene işleminin yapılması veya yapılmış gibi gösterilmesi, gümrük memurlarının şifreleri kullanılmak suretiyle ilgisiz kişilerce gümrük işlemlerinin yapılmasını sağlama karşılığında rüşvet alarak görevlerini kötüye kullandıkları ileri sürüldü.