Liderin çağrısıyla milyonlar sokağa döküldü! Başkan Erdoğan’ın kararlılığı hainlerin hesaplarını altüst etti

BERAT ALBAYRAK HEP BAŞKAN ERDOĞAN'IN YANINDAYDI



Başkan Erdoğan, dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ı arayarak, İstanbul'daki durumu sordu. Çalışkan'ın "Şu an bize ateş ediliyor" yanıtı üzerine, Erdoğan,"Siz de onlara ateş edeceksiniz" dedi. O kritik gece boyunca, Berat Albayrak da Başkan Erdoğan'ın yanında yer aldı. Atatürk Havalimanı'nda, darbe girişiminin en yoğun anlarında, Albayrak bir sehpanın üzerine çıkarak kalabalığa hitap etti ve insanları sakinleştirmeye çalıştı. O anların görüntüleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırarak milletin birlik ve beraberliğinin bir simgesi haline geldi.