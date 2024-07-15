15 Temmuz'da neler yaşandı? FETÖ'cü hainlere karşı destan böyle yazıldı | Video

Bundan tam 8 yıl önce Türk milleti, kanlı bir darbe girişimiyle milli iradeye kast eden FETÖ'cü hainlere karşı destansı bir zafer kazandı. 253 kişinin örgüt mensuplarınca şehit edildiği darbe girişiminin yıl dönümünde, kahraman şehitler tüm yurtta yapılan etkinliklerle anılıyor.