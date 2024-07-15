Giriş Tarihi: 16.7.2024 00:16Son Güncelleme: 16.7.2024 00:21
15 Temmuz direnişinin 8. yıl dönümünde Türkiye’nin dört bir yanındaki camilerden selalar okunuyor
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen program kapsamında 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında millete ihanete karşı birlik ruhu aşılayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla 81 ildeki 90 bin camide aynı anda yeniden yükseliyor. Bu gece cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık kalacak.
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Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonunda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, 90 bin camide gece saat 00.13'te sela okunuyor.
Bu kapsamda bu gece cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık kalacak.
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15 Temmuz direnişinin 8. yıl dönümünde Türkiye’nin dört bir yanındaki camilerden selalar okunuyor