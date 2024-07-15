15 Temmuz direnişinin 8. yıl dönümünde Türkiye’nin dört bir yanındaki camilerden selalar okunuyor

Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonunda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, 90 bin camide gece saat 00.13'te sela okunuyor.

Bu kapsamda bu gece cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık kalacak.