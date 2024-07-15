TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Milletimiz 15 Temmuz’da demokrasiye sahip çıktı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te düzenlenen 15 Temmuz'u Anma Töreni'nde açıklamalarda bulundu.
"MİLLETİMİZ DEMOKRASİYE SONUNA KADAR SAHİP ÇIKMIŞTIR"
Kurtulmuş'un konuşmasından öne çıkanlar:
15 Temmuz'dan geriye çıkarılacak çok önemli dersler olduğunu biliyoruz. Demokrasi insan hakları ve özgürlüklerin de kapısıdır. Milletimiz demokrasiye sonuna kadar sahip çıkmıştır. Demokrasiyi en yüksek seviyeye çıkarmak için mücadele edeceğiz.
Devlet kurumlarının ruhunun çok sağlam bir şekilde ortaya konulması, kurumların sadece milletin tayın ettiği görevleri yerine getirmesi en önemli siyasi görevlerimizden birisidir.
"TÜRKİYE 5 KERE ŞAİBELİ GRUPLARIN İSTİLASINA UĞRADI"
15 Temmuz'dan çıkartacağımız bir diğer ders ise şeffaflıktır. Devlet kurumlarının işletilmesinde hayati unsurlardan birisidir.
Liyakatın yanında özellikle millete sadakat meselesinin ne kadar önemli olduğunu 15 Temmuz'da çok ağır bir fatura ödeyerek öğrenmiş olduk. Sadakat bizatihi milletin kendisinedir, milletin tamamınadır.
15 Temmuz bize bir cümlelik bir ders verdi. Türkiye darbe girişimiyle sadece 15 Temmuz'da karşılaşmadı. Türkiye 5 sefer; halktan oy almadıkları halde idareye el atmak isteyen bir takım şaibeli grupların istismarına uğradı. Vesayetle mücadeleye devam edeceğiz.
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Milletimiz 15 Temmuz'da demokrasiye sahip çıktı