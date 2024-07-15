TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Milletimiz 15 Temmuz’da demokrasiye sahip çıktı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te düzenlenen 15 Temmuz'u Anma Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

"MİLLETİMİZ DEMOKRASİYE SONUNA KADAR SAHİP ÇIKMIŞTIR"

Kurtulmuş'un konuşmasından öne çıkanlar:

15 Temmuz'dan geriye çıkarılacak çok önemli dersler olduğunu biliyoruz. Demokrasi insan hakları ve özgürlüklerin de kapısıdır. Milletimiz demokrasiye sonuna kadar sahip çıkmıştır. Demokrasiyi en yüksek seviyeye çıkarmak için mücadele edeceğiz.

Devlet kurumlarının ruhunun çok sağlam bir şekilde ortaya konulması, kurumların sadece milletin tayın ettiği görevleri yerine getirmesi en önemli siyasi görevlerimizden birisidir.