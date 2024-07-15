TBMM Başkanı Kurtulmuş: Milletimiz 15 Temmuz'da demokrasiye sahip çıktı
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 15 Temmuz'u Anma Töreni düzenlendi. Törende önemli açıklamalarda bulunan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, milletin 15 Temmuz'da demokrasiye sonuna kadar sahip çıktığını belirterek, "Türkiye 5 kere şaibeli grupların istilasına uğradı. Vesayetle mücadeleye devam edeceğiz." dedi.
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