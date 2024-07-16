Acısı ilk günkü gibi taze

Bölücü terör örgütü PKK'nın katlettiği onlarca öğretmenden biri olan Necmettin Yılmaz'ın şehadetinin üzerinden 7 yıl geçti. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Çiftçibaşı İlkokulu'na atanan Necmettin Yılmaz, 8 sonra 16 Haziran 2017'de yaz tatilini geçirmek için memleketi Gümüşhane'nin Torul ilçesine giderken, PKK'lı teröristlerce Tunceli-Erzincan karayolunun Pülümür ilçesi kesiminde, aracı yakıldıktan sonra kaçırıldı. Necmettin öğretmenin naaşı, 12 Temmuz 2017'de Tunceli'deki Pülümür Çayı'nda bulundu. Necmettin Yılmaz'ın cenazesi, Torul'da düzenlenen törenin ardından Demirkapı köyündeki aile kabristanına defnedildi. 23 yaşında toprağa verdiği oğlunun Türk bayrakları ile süslenmiş mezarının başında açıklama yapan baba Hamit Yılmaz, kaybının üzerinden yıllar geçse de acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi. Yılmaz, oğlunun anısını yaşatmaya devam ettiklerini belirterek, "Evladımız, peygamber mesleği olan öğretmenliği icra edebilmek, Urfa'daki çocuklarımıza yardımcı olabilmek adına elinden gelen çabayı gösteriyordu. Ancak tatilini geçirmek üzere yola çıkan oğlum, maalesef asalaklar tarafından şehit edildi" diye konuştu. Necmettin öğretmenin ağabeyi Ahmet Yılmaz ise "Necmettin vatanına, bayrağına bağlı biri olarak yetişti ve öğretmenlik mesleğini büyük bir aşkla seçti. Kendini öğrencilerine adamış, görevini kutsal gören bir insandı" ifadelerini kullandı.