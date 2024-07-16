SON DAKİKA! AK Parti’den Katil İsrail’in ’Han Yunus’ saldırısına tepki: Netanyahu ve şebekesi yargılanacak

Son dakika haberi! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şu ifadeleri kullandı:

İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta binlerce sivilin sığındığı bölgeyi bombalamasını lanetliyoruz. Uluslararası toplumun ve kurallara dayalı dünya düzeni iddiasında bulunan devletlerin, İsrail söz konusu olunca büründükleri sessizliği şiddetle kınıyoruz. İsrail'in katliamlarını her platformda gündeme getirmeye ve savaş suçlarının yasal takipçisi olmaya devam edeceğiz. Netenyahu ve katliam şebekesi, soykırım ve savaş suçları nedeniyle er ya da geç yargılanacaktır.