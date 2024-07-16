Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA! AK Parti'den Katil İsrail'in 'Han Yunus' saldırısına tepki: Netanyahu ve şebekesi yargılanacak
Giriş Tarihi: 16.7.2024 15:37 Son Güncelleme: 16.7.2024 15:40

SON DAKİKA! AK Parti'den Katil İsrail'in 'Han Yunus' saldırısına tepki: Netanyahu ve şebekesi yargılanacak

Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail’in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta binlerce sivilin sığındığı bölgeyi bombalamasını lanetliyoruz." dedi. Sözcü Çelik, "Netenyahu ve katliam şebekesi, soykırım ve savaş suçları nedeniyle er ya da geç yargılanacaktır." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA! AK Parti’den Katil İsrail’in ’Han Yunus’ saldırısına tepki: Netanyahu ve şebekesi yargılanacak

Son dakika haberi! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şu ifadeleri kullandı:

İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta binlerce sivilin sığındığı bölgeyi bombalamasını lanetliyoruz. Uluslararası toplumun ve kurallara dayalı dünya düzeni iddiasında bulunan devletlerin, İsrail söz konusu olunca büründükleri sessizliği şiddetle kınıyoruz. İsrail'in katliamlarını her platformda gündeme getirmeye ve savaş suçlarının yasal takipçisi olmaya devam edeceğiz. Netenyahu ve katliam şebekesi, soykırım ve savaş suçları nedeniyle er ya da geç yargılanacaktır.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA! AK Parti'den Katil İsrail'in 'Han Yunus' saldırısına tepki: Netanyahu ve şebekesi yargılanacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA