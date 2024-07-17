Yargıtay Genelkurmay çatı davası kararlarını onadı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Genelkurmay Çatı Davasında verilen hükme ilişkin temyiz incelemesini tamamladı. İncelemeye göre sözde yurtta sulh konseyinin üyesi olarak gösterilen ve darbe girişiminin yöneticileri ve asli failleri kabul edilen sanıklar eski Hava Kuvvetleri Komutanı ve Yüksek Askeri Şura üyesi eski orgeneral Akın Öztürk ile eski tümgeneraller Kubilay Selçuk, Mehmet Dişli, eski tuğgeneraller Hakan Evrim, Erhan Caha, Mehmet Partigöç, Ali Osman Gürcan, eski tuğamiraller Ömer Faruk Harmancık ve Sinan Sürer, eski albaylar Bilal Akyüz, Cemil Turhan, Fırat Alakuş, Ahmet Özçetin, Murat Koçyiğit, Orhan Yıkılkan, Osman Kılıç ve Muhsin Kutsi Barış'a "anayasayı ihlal" ve "Cumhurbaşkanına suikast" suçlarından birer, 136 kişiye yönelik de "kasten öldürmek" suçundan verilen 136'şar kez olmak üzere toplam 138'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları onandı. Sanıkların aynı zamanda 26 defa "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan verilen 416'şar yıl hapis cezalarının da onanması kararlaştırıldı. Yerel mahkemede sanıklar hakkında 3 maktul yönünden "kasten öldürme" suçlamasıyla verilen hapis cezaları, "olası kastla öldürme" yönünden yargılama yapılması gerektiği belirtilerek bozuldu.