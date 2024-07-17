Yüzbinlerden demokrasi nöbeti

Türkiye önceki gece 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla meydanlara aktı.Edirne'den Kars'a, İzmir'den Hakkari'ye, Sinop'tan Hatay'a tüm şehirlerinde demokrasi nöbetindeydi. Meydanları dolduran vatandaşlar ve STK'lar topluca dua edip yürüyüşler düzenledi. 81 ilde aynı anda '15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu' düzenlendi. Saat 0013'te tüm camilerden okunan selaların ardından, sabah namazına kadar meydanlarda demokrasi nöbeti tutan vatandaşlardan bazıları gözyaşlarını tutamadı.❱〉Tarihi Sur ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Mehteran Marşı eşliğinde Türk Bayraklarıyla yürüyüş yapıldı. Kalabalık ellerinde Türk Bayraklarıyla Mehteran Marşı eşliğinde yaklaşık 4 kilometre yürüdü.❱〉15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende Kur'an okundu. Yüzlerce vatandaş ellerindeki bayraklarıyla sloganlar atarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını dinledi. Program boyunca tekerlekli sandalyelerinin üzerinde alandan ayrılmayan engelliler, İstasyon Meydanı'ndan 15 Temmuz Demokrasi Meydanına yapılan yürüyüşte de kortejin önünde yer almaları anlamlı bir görüntü oluşturdu.❱〉Vatandaşlar, ellerinde Türk Bayraklarıyla kent meydanında bir araya geldi. Demokrasi nöbetinin tutulduğu etkinlikte, şehitler için dualar okundu ve saygı duruşunda bulunuldu.❱〉Vatandaşların, 105 metrelik Türk Bayrağı ile yürüdü. Ömer Kabak Meydanı'ndan başlayan fener alayı Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu.❱〉Abide Meydanı'ndan başlayan 'Kortej Yürüyüşü' ile başladı. Gençlerin 150 metre uzunluğundaki bayrağı taşıdı.Yürüyüşe, komando ve özel harekat polisleri de katıldı.❱〉 TUNCEL I15 Temmuz şehitleri için Kuran-ı Kerim okundu. 15 Temmuz belgeseli gösterimi, müzik dinletisi ve kum sanatı gösterisi yapıldı. Etkinlik, demokrasi nöbeti ile sona erdi.❱〉Ellerinde Türk bayraklarıyla İskele Caddesinde toplanan vatandaşlar, Beşyol Meydanına yürüdü. Kuran okunarak, şehitler için dualar edildi.❱〉Midyat'ta ellerinde Türk bayraklarıyla Atatürk Parkı'nda buluşan vatandaşlar, dua edip demokrasi nöbeti tuttu.❱〉Ellerinde Türk bayraklarıyla Mevlana Meydanında toplanan yaşlısı genci binlerce kişi hep bir ağızdan dualar okundu. Sabah namazına kadar meydanda demokrasi nöbeti tutuldu.Bazı vatandaşlarda gözyaşlarına hakim olamadı.❱〉İskele Meydanındaki törende dualar edildi.15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu ve Milli Birlik Yürüyüşü yapıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörler su gösterisi yaptı. .❱〉Ellerinde Türk bayraklarıyla Konak meydanında toplanan vatandaşlar şehitleri için dua etti. Etkinlik, saat 00.13'te Türkiye genelinde aynı anda okunan salanın ardından sona erdi.❱〉Uğur Mumcu Meydanındaki törene katılan binlerce Adanalı ellerinden Türk bayraklarını düşürmedi.Törende Kur'an ve 15 Temmuz konulu şiirler okundu.❱〉15 Temmuz Demokrasi ve Bayrak Yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşe, Bursa Büyükşehir Belediye Bandosu ve Mehter Takımı da eşlik etti. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda son bulan yürüyüşün ardından, İstiklal Marşı ve Kur'an okundu.❱〉15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet parkında düzenlenen törende Kur'an okunarak dua edildi. Bayrak koşusuna katılan sporcular taşıdıkları sancağı tören alanında Vali Aziz Yıldırım'a teslim etti.❱〉Sekapark'ta düzenlenen törene, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.❱〉Kentte Milli Birlik yürüyüşü gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanında buluşan binlerce kişi, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atıldı. Programda vatandaşlara seslenen TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, "Türkiye büyüyecek. Türkiye güçlenecek.Bunu engelleyemeyecekler. Bunu durduramayacaklar" dedi.❱〉Ay Yıldızlı bayraklarla donatılan Rabia meydanında düzenlenen etkinlikte binlerce vatandaş birlik ve beraberlik mesajları verildi.Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı❱〉Cumhuriyet Caddesi'ndeki törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptığı konuşma izlendi.Büyükşehir Belediyesi mehteran ekibinin gösterisi büyük ilgi gördü.❱〉15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda toplanan binlerce kişi yürüyüş yaptı. Mehter Takımı eşliğinde Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okundu.❱〉KADEŞ Barış Meydanı'nda düzenlenen programda, sabah namazına kadar demokrasi nöbeti tutuldu.Dünyada '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla yapılan anma etkinlikleri sürüyor. Türkiye'nin dış temsilciliklerinde, 15 Temmuz dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.ABD'de New York'taki Türkevi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi.İrlanda'da Türkiye'nin Dublin Büyükelçiliğinde düzenlenen anma töreninde 15 Temmuz'a ilişkin kısa film gösterimi yapıldı.İngiltere'nin başkenti Londra'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından "15 Temmuz Türkiye'nin Demokrasi Zaferi" başlıklı panel düzenlendi.Mısır, Fas, Güney Afrika ve Kolombiya gibi çok sayıda ülkede de anma programı düzenlendi.Türkiye Cumhuriyeti Doha Büyükelçiliği'nin girişimiyle, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Türk halkı, Katar Emiri'nin ve halkının desteğini unutmayacaktır" yazısı Katar'ın sembol kulelerinden Al Jaber İkiz Kulelerine ve 'The View Hospital'a yansıtıldı. Görüntüde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin fotoğrafları da yer aldı. DIŞ HABERLERAlmanya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi. Şehitler için dualar edilirken, çocuklar şiirler okudu. Etkinliklere katılan Avrupalı Türkler, "O geceyi hafızalarımızda taze tutacak, çocuklarımıza unutturmayacağız" dedi. Darbe girişimine halkın direnişi düzenlenen fotoğraf sergisiyle gözler önüne serildi. Berlin'de Demokrasi ve Milli Birlik Günü Bisiklet Turu etkinliği gerçekleştirildi. ALMANYA