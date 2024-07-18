CHP'li vekilin köpek şovu: Hayvanseverlik bahane! Skandal gerçek ortaya çıktı!

CHP'li ve HDP'li vekillere tepki "Benim çocuğum diri diri yendi, 10 yıl tedavi görecek"

CHP'Lİ VEKİLLERDEN TERBİYESİZLİK: SEN KİMSİN!



Ankara'da okula giderken sokak köpekleri tarafından parçalanan ve 15 kez ameliyat olan Tunahan Yılmaz'ın babası Halil Yılmaz da görüşmeleri takip etmek üzere salondaydı. Komisyon üyesi CHP'li vekillerin, "Çocuklar okula yürüyerek mi gidiyor, servisle gidiyorlar" sözleri üzerine baba Halil Yılmaz sinir krizi geçirdi. Kendisine "Sen kimsin!" diye bağıran muhalefet vekillerine tepki gösteren baba Halil Yılmaz "Benim çocuğum diri diri yendi, 10 yıl tedavi görecek" dedi.

CHP'Lİ KARADENİZ ACILI BABAYLA ALAY ETTİ

CHP'li milletvekili Barış Karadeniz; Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda, başıboş köpeklerin ağır yaraladığı Tunahan Yılmaz'ın babası Halil Yılmaz'a hadsiz sözler kullandı. CHP'li Barış Karadeniz, "Bu yasayı çıkartırken çocuğunuza sordunuz mu?" dedi.

"Sen nasıl bir saygısızsın, nasıl bir insansın!"

Çocuğu yaralandığında "Köpekler çocuğumu ısırmamış, yemişler" sözleriyle Türkiye'de gündem olan Halil Yılmaz, CHP'li vekile sert tepki gösterdi. Yılmaz, "Burada herkesi dinledim. Hiç kimse senin kadar saygısız bir kelime kullanmadı. Sen nasıl bir saygısızsın, nasıl bir insansın!" ifadelerinde bulundu.

Bunun ardından CHP'li Karadeniz, "Çık dışarı!" diyerek acılı babayı salondan kovdurdu.

AV KULÜBÜ ÜYESİYMİŞ!

Öte yandan, Komisyonda hayvansever pozları veren CHP'li Karadeniz'in Sinop Avcılar Kulübü üyesi olduğu ortaya çıktı.