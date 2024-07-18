Haberler Gündem Haberleri İzmir’deki akım faciası şüphelileri için hesap vakti! 27 şüpheli adliyeye sevk edilecek
Giriş Tarihi: 18.7.2024 09:10

İzmir’deki akım faciası şüphelileri için hesap vakti! 27 şüpheli adliyeye sevk edilecek

İzmir’de sağanak sırasında yolda elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmayla ilgili gözaltına alınan 27 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler bugün adliyeye sevk edilerek hakim karşısına çıkacak. Bilirkişi ön raporuna göre, olayda sorumlukları belirlenip, gözaltınan alınanlar arasında İZSU Kanalizasyon Daire Başkanı B.K., İZSU'da görevli 1 şube müdürü, 3 kontrolör ile Gdz Elektrik Ege Bölge Müdürü ve Operasyon Yetkilisi A.S.ve işletme yöneticisi K.A.F. bulunuyor.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir’deki akım faciası şüphelileri için hesap vakti! 27 şüpheli adliyeye sevk edilecek

İzmir'de 12 Temmuz saat 18.00 sıralarında gök gürültülü sağanak başladı. Yağış nedeniyle kent merkezi Bayraklı ve Konak ilçelerinde bazı cadde ve sokaklar suyla dolarken, araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı.

Sağanaktan korunmak için kaçmaya çalışan Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi Özge Ceren Deniz (23) suyla dolan yolda elektrik akımına kapıldı. Onu kurtarmak isteyen ikinci el eşya satışı işiyle uğraşan, amatör müzisyen İnanç Öktemay (44) da akıma kapılıp, bir anda yere yığıldı.

Deniz ve Öktemay, kaldırıldığı hastanede yaşamlarını yitirdi. İnanç Öktemay İzmir'de, Özge Ceren Deniz Osmaniye'de toprağa verildi. Bilirkişinin hazırladığı ön raporda, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU ile GDZ Elektrik firmasının ihmallerinin olduğu ifade edildi.

2 ŞÜPHELİ ARANIYOR

İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Necati Kayaközü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 35 şüpheliden 33'ü yakalandı. Gözaltındaki 6 kişi ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

27 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Gözaltına alınan 27 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler bugün adliyeye sevk edilerek hakim karşısına çıkacak. Bilirkişi ön raporuna göre, olayda sorumlukları belirlenip, gözaltınan alınanlar arasında İZSU Kanalizasyon Daire Başkanı B.K., İZSU'da görevli 1 şube müdürü, 3 kontrolör ile Gdz Elektrik Ege Bölge Müdürü ve Operasyon Yetkilisi A.S.ve işletme yöneticisi K.A.F. bulunuyor.

5 KİŞİLİK BİLİRKİŞİ HEYETİ GÖREVLENDİRİLDİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Necati Kayaközü koordinesinde 5 kişilik bilirkişi heyeti oluşturuldu. 1 inşaat mühendisi, 1 iş güvenlik uzmanı, 1 şehir plancısı, 2 elektrik mühendisinden oluşan bilirkişi heyeti olayı tüm detayları ile araştırması için görevlendirildi. 5 kişinden oluşan uzman ekip çalışmalara başlarken, hazırlayacakları bilirkişi raporunu savcılığa sunacak.

İzmir elektrik akımı faciasında katil İZSU çıktı! İşte bilirkişi raporu!

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İzmir’deki akım faciası şüphelileri için hesap vakti! 27 şüpheli adliyeye sevk edilecek
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