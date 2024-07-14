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İzmir elektrik akımı faciasında katil İZSU çıktı! İşte bilirkişi raporu!
Giriş Tarihi: 14.07.2024 13:34
Güncelleme Tarihi: 14.07.2024
14:28
İzmir elektrik akımı faciasında katil İZSU çıktı! İşte bilirkişi raporu!
Türkiye'nin konuştuğu facia geçtiğimiz günlerde İzmir'de yaşandı. Tıp Fakültesi öğrencisi Özge Ceren Deniz ile ikinci el antika eşya alımı satımı yapan İnanç Öktemay, sağanak sırasında sokakta elektrik akımına kapıldı. İkisi de olay yerinde hayata gözlerini kapadı. SABAH olayla ilgili hazırlanan bilirkişi raporuna ulaştı. Katil İZSU çıktı. İşte facianın detayları…