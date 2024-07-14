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Haberler Yaşam İzmir elektrik akımı faciasında katil İZSU çıktı! İşte bilirkişi raporu!
Giriş Tarihi: 14.07.2024 13:34 Güncelleme Tarihi: 14.07.2024 14:28

İzmir elektrik akımı faciasında katil İZSU çıktı! İşte bilirkişi raporu!

Türkiye'nin konuştuğu facia geçtiğimiz günlerde İzmir'de yaşandı. Tıp Fakültesi öğrencisi Özge Ceren Deniz ile ikinci el antika eşya alımı satımı yapan İnanç Öktemay, sağanak sırasında sokakta elektrik akımına kapıldı. İkisi de olay yerinde hayata gözlerini kapadı. SABAH olayla ilgili hazırlanan bilirkişi raporuna ulaştı. Katil İZSU çıktı. İşte facianın detayları…

Ceyhan TORLAK
İzmir elektrik akımı faciasında katil İZSU çıktı! İşte bilirkişi raporu!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sağanak yağıştan kaçarken sokak ortasında su birikintisine basınca elektrik akımına kapılarak ölen 2 kişi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında görevlendirilen bilirkişi heyeti tarafından oluşturulan ön rapor tamamlandı. SABAH, o rapora ulaştı.

İzmir elektrik akımı faciasında katil İZSU çıktı! İşte bilirkişi raporu!

Bilirkişi heyetinin olay yerinde çektiği videodaki konuşmalarda kısa devrenin zarar gören kablodan kaynaklı olduğu ifade edildi. Kaçağın olduğu kablonun mazgalın altına doğru gittiği görülürken, İZSU ekiplerinin daha önce yaptığı kazı çalışması sırasında kabloya zarar verdiği ortaya çıktı.

Bilirkişi tarafından hazırlanan ön raporda M besleme devresine ait tek damarlı kablolardan birisinin yağmur tahliye mazgalı altına altında sıkışmış ve yalıtımın zedelenmiş durumda olduğu görüldü. Ölümlere neden olan arızanın M besleme devresindeki faz toprak arızasından kaynaklandığı anlaşıldı.

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İzmir elektrik akımı faciasında katil İZSU çıktı! İşte bilirkişi raporu!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından atanan bilirkişi tarafından hazırlanan raporda bölgenin Gediz ve İzmir Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olduğu belirtilirken, inceleme öncesi ilk olarak elektrik hatlarının olay yerini kapsayan kablo yerleşim fotoğraflarının temin edildiği belirtildi.

Olay yerinde Gediz A.Ş.'ye ait 3 adet alçak gerilim besleme devresinin bulunduğu ifade edilirken, devrelerin beslediği trafo merkezinde yalıtım direnci ölçümlerinin yapılmasına karar verildi.

İzmir elektrik akımı faciasında katil İZSU çıktı! İşte bilirkişi raporu!

F VE M BESLEME DEVRELERİ OLAYA NEDEN OLDU

Alçak gerilim devresinin faz arası yalıtım direnci ölçümlerinde en küçük değer olan 142 kohm çıktı. F ve M kodlu alçak gerilim devrelerinin faz iletkenleri ile toprak arasındaki her iki devrede yapılan ölçüm değeri 0 khm olarak kayıtlara geçti.

Bu durumda olay yerinden geçen F ve M besleme devrelerinin birer faz kablolarının yaşanılan olayın açık nedeni olabileceği ifade edildi. Söz konusu devreleri besleyen trafonun işletme topraklanması direncinin ölçümü 0,75 ohm olarak kaydedildi.

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İzmir elektrik akımı faciasında katil İZSU çıktı! İşte bilirkişi raporu!

ARIZAYI TESPİT EDECEK HASSASİYETE SAHİP DEĞİLLER

Söz konusu kablolar üzerinden gerçekleşebilecek faz toprak arızalarında, arızayı temizleyecek aşırı akım koruma devre kesicilerinin manyetik açtırma ünitelerinin M kodlu devre kesici için 800 amper ve F kodlu devre kesici için 4000 amper oldukları, bu nedenle arızayı temizleyecek hassasiyete sahip olmadıkları belirlendi.

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