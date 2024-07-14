İzmir elektrik akımı faciasında katil İZSU çıktı! İşte bilirkişi raporu!

F VE M BESLEME DEVRELERİ OLAYA NEDEN OLDU

Alçak gerilim devresinin faz arası yalıtım direnci ölçümlerinde en küçük değer olan 142 kohm çıktı. F ve M kodlu alçak gerilim devrelerinin faz iletkenleri ile toprak arasındaki her iki devrede yapılan ölçüm değeri 0 khm olarak kayıtlara geçti.

Bu durumda olay yerinden geçen F ve M besleme devrelerinin birer faz kablolarının yaşanılan olayın açık nedeni olabileceği ifade edildi. Söz konusu devreleri besleyen trafonun işletme topraklanması direncinin ölçümü 0,75 ohm olarak kaydedildi.

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