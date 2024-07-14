İzmir'deki elektrik faciasıyla ilgili 29 gözaltı | Video

İzmir'de meydana gelen sağanak sırasında 2 kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın olayla ilgili tayin ettiğini bilirkişinin hazırladığı ön rapor sonrasında, sorumlulukları olduğu belirtilen 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Yapılan baskınlarda İZSU Genel Müdürlüğünden, 1 daire başkanı, 1 şube müdürü, mühendis ve teknikerlerin de aralarında bulunduğu 9 şüpheli, Gediz Elektrik A.Ş kurumundan birim ve işletme yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler ifade işlemleri için Bozyaka’daki Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.