SON DAKİKA! Tüm dünyada yaşanan teknik sorunla ilgili BTK’dan açıklama! Yaşanan sorun bir siber saldırı mı?

Son dakika haberi: Yazılım sisteminde yaşanan küresel çaplı sıkıntı birçok sektörü kilitledi. Dünya genelinde çok sayıda havalimanında uçuşlar durduruldu. Microsoft kaynaklı sıkıntıdan oluştuğu söylenen kesintilerin ne kadar süreceği bilinmiyor.
Tüm dünyada küresel çapta yaşanan yazılım sıkıntısı bankacılık, havacılık, sağlık gibi pek çok sektörü etkilerken bu yaşananların arkasındaki nedenin bir siber saldırı olup olmadığı en çok merak edilen konu.
Tüm dünyada yaşanan küresel teknik sorunla ilgili BTK'dan yapılan açıklamada, bir Siber Saldırının söz konusu olmadığı ifade edildi.
BTK, konuya ilişkin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Açıklamada, Windows işletim sistemi kullanan cihazlarda küresel çapta yaşanan kesintiye ilişkin inceleme yapıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Yaşanan aksaklığın siber saldırı kaynaklı olmadığı tespiti yapılmıştır. Söz konusu kesintinin CrowdStrike ürününü kullanan kurum ve kuruluşlarda meydana geldiği tespit edilmekle birlikte çözüm önerileri SİP platformu üzerinden tüm SOME'lerimiz ile paylaşılmıştır. Ülkemizin siber sınırlarını korumak için yerli ve milli ürünlerimizle 7 gün 24 saat aralıksız çalışmaya devam ediyoruz."
Microsoft'a siber güvenlik yazılımı sağlayan CrowdStrike'in sistemlerindeki aksaklık sonrası dünya çapında işletmeleri etkileyen büyük bir kesinti yaşanıyor.
MİCROSOFT'TAN TEKNİK AKSAKLIĞA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Microsoft, Microsoft 365 uygulama ve hizmetlerine erişimde aksaklık yaşandığını ancak sorunu hafifletici önlemler alınmaya devam edilirken hizmetlere erişimde iyileşme görüldüğünü bildirdi.
Microsoft 365'in internet sitesinde yer alan açıklamada, Microsoft 365 uygulamaları ve hizmetleri için etki azaltma çalışmalarına devam edildiği belirtildi.
Mevcut sorunun çeşitli Microsoft 365 uygulamalarını ve hizmetlerini kullanmaya çalışan tüm kullanıcıları etkiliyor olabileceği ifade edilen açıklamada, etkilenen uygulama ve hizmetler arasında Microsoft Defender, Microsoft Teams, Microsoft Purview ve OneDrive'ın da bulunduğu bilgisi verildi.
Sorunun ana nedeni olarak Azure bulut sistemindeki bir yapılandırma değişikliğinden dolayı depolama ve bilgi işlem kaynakları arasında yaşanan kesintiye işaret edildi.
Açıklamada, "Biz hafifletici önlemler almaya devam ederken hizmetlerimizde sürekli iyileştirmeler görülüyor." ifadesi kullanıldı.Dünyayı 'Microsoft krizi' vurdu: Açıklamalar peş peşe! Havayolu, bankacılık, yayıncılık, hastane sistemlerinde kesinti...