SON DAKİKA! Tüm dünyada yaşanan teknik sorunla ilgili BTK’dan açıklama! Yaşanan sorun bir siber saldırı mı?

Tüm dünyada küresel çapta yaşanan yazılım sıkıntısı bankacılık, havacılık, sağlık gibi pek çok sektörü etkilerken bu yaşananların arkasındaki nedenin bir siber saldırı olup olmadığı en çok merak edilen konu.

Tüm dünyada yaşanan küresel teknik sorunla ilgili BTK'dan yapılan açıklamada, bir Siber Saldırının söz konusu olmadığı ifade edildi.