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Haberler Galeri SON DAKİKA: Dünyayı 'Microsoft' krizi vurdu: THY açıkladı! Operasyonlar kademeli olarak normale dönecek
Giriş Tarihi: 19.07.2024 10:48 Güncelleme Tarihi: 19.07.2024 11:15

SON DAKİKA: Dünyayı 'Microsoft' krizi vurdu: THY açıkladı! Operasyonlar kademeli olarak normale dönecek

Son dakika haberleri: Amerika merkezli teknoloji şirketi Microcoft'un sisteminde yaşanan arıza dünyadaki havalimanlarını, bankaları, hastaneleri, TV kanallarını ve çok sayıda şirketi etkiledi. Bundan kaynaklı dünya genelinde kurumların internet sistemlerinde kesintiler yaşanıyor. Birçok ülkede uçuşlar aksıyor, bilet rezervasyon işlemleri gerçekleştirilemiyor, bankacılık işlemleri sekteye uğruyor, ünlü TV kanalları yayın yapamıyor. Türk Hava Yolları'ndan da arıza nedeniyle açıklama geldi.

SON DAKİKA: Dünyayı ’Microsoft’ krizi vurdu: THY açıkladı! Operasyonlar kademeli olarak normale dönecek

Son dakika haberi: Amerika merkezli teknoloji şirketi Microcoft'un sisteminde yaşanan bir arıza pek çok sektörü etkiledi. Bunun içerisinde havalimanları, bankalar, hastaneler ve çok sayıda şirket var. Bundan kaynaklı dünya genelinde internet sistemlerinde sorun yaşanıyor.

SON DAKİKA: Dünyayı ’Microsoft’ krizi vurdu: THY açıkladı! Operasyonlar kademeli olarak normale dönecek

Türk Hava Yolları'nın, bilgi sistemlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşanıyor. Aksaklıkların nedeni dünyada yaşanan yazılım problemi olarak açıklandı.

Konuyla ilgili olarak X üzerinden açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Bilgi sistemlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşanmaktadır. Sorunun giderilmesi ve yolcularımızın mağdur olmaması adına gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Söz konusu aksaklık için özür dileriz. En kısa sürede sizlere bilgi vereceğiz." dedi.

"DÜNYADA YAZILIM KAYNAKLI PROBLEM VAR"

Üstün, "Dünyada havacılık da dahil farklı sektörden birçok şirketi etkileyen yazılım kaynaklı bir problem yaşandığı tespit edilmiştir. Kısmi olarak etkilenen operasyonlarımızdaki bu sorunun giderilmesi için gerekli aksiyonlar alınmaktadır. Operasyonlarımız kademeli olarak normal seyrine dönmektedir. Yaşanan aksaklıktan dolayı siz değerli misafirlerimizden özür dileriz." diye konuştu.

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SON DAKİKA: Dünyayı ’Microsoft’ krizi vurdu: THY açıkladı! Operasyonlar kademeli olarak normale dönecek
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