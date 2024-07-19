Giriş Tarihi: 19.07.2024 10:48
Güncelleme Tarihi: 19.07.2024
11:15
SON DAKİKA: Dünyayı 'Microsoft' krizi vurdu: THY açıkladı! Operasyonlar kademeli olarak normale dönecek
Son dakika haberleri: Amerika merkezli teknoloji şirketi Microcoft'un sisteminde yaşanan arıza dünyadaki havalimanlarını, bankaları, hastaneleri, TV kanallarını ve çok sayıda şirketi etkiledi. Bundan kaynaklı dünya genelinde kurumların internet sistemlerinde kesintiler yaşanıyor. Birçok ülkede uçuşlar aksıyor, bilet rezervasyon işlemleri gerçekleştirilemiyor, bankacılık işlemleri sekteye uğruyor, ünlü TV kanalları yayın yapamıyor. Türk Hava Yolları'ndan da arıza nedeniyle açıklama geldi.